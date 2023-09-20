На Волині судять жінку, яка хотіла пронести наркотики у колонію, де відбуває покарання її чоловік

– на Волині судять жительку Черкаської області.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 43-річною жителькою Черкаської області незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також збуту наркотичних засобів у місця позбавлення волі (ч.2 ст. 307 КК України).За даними слідства, 9 лютого 2024 року жінка намагалася пронести бупренорфін у Маневицьку виправну колонію, де відбуває покарання її чоловік.Перед тим, як надати довгострокове побачення, її оглянули працівники державної установи – та вилучили наркотичний засіб.Жінка перебуває під домашнім арештом і невдовзі постане перед судом.