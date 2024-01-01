Від поранень обірвалося життя Героя Юрія Мисана з Волині

Від поранень обірвалося життя Героя Юрія Мисана з Волині
Унаслідок поранень від обстрілу на Донеччині зупинилося серце 54-річного військового з Володимира Юрія Мисана.

Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.

«На жаль, маємо іще одну трагічну звістку - 4 березня внаслідок поранень, отриманих під час ворожого обстрілу на Донеччині, загинув мешканець Володимира Юрій Степанович Мисан», - зазначив міський голова.

54-річний сержант був призваний до лав ЗСУ з перших днів повномасштабного вторгнення. До останнього подиху був вірний присязі та гідно виконував свій військовий обов'язок.

Від поранень обірвалося життя Героя Юрія Мисана з Волині


«Щирі співчуття рідним та близьким загиблого Юрія Мисана. Вічна шана та пам'ять Герою!» - додав Ігор Пальонка.

Про день та час зустрічі тіла загиблого, а також чину похорону, повідомлять згодом.

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Теги: загиблі, війна
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