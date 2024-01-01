Від поранень обірвалося життя Героя Юрія Мисана з Волині

Унаслідок поранень від обстрілу на Донеччині зупинилося серце 54-річного військового з ВолодимираПро це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова«На жаль, маємо іще одну трагічну звістку - 4 березня внаслідок поранень, отриманих під час ворожого обстрілу на Донеччині, загинув мешканець Володимира Юрій Степанович Мисан», - зазначив міський голова.54-річний сержант був призваний до лав ЗСУ з перших днів повномасштабного вторгнення. До останнього подиху був вірний присязі та гідно виконував свій військовий обов'язок.«Щирі співчуття рідним та близьким загиблого Юрія Мисана. Вічна шана та пам'ять Герою!» - додав Ігор Пальонка.Про день та час зустрічі тіла загиблого, а також чину похорону, повідомлять згодом.