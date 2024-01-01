Шахраї видурили в 11 волинян майже 405 тисяч гривень

Понад 400 тисяч за добу: на таку суму шахраї ошукали одинадцять волинян.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Протягом минулої доби до поліції Волині звернулося 11 громадян із заявами про шахрайства. Зловмисники видурили в потерпілих у різний спосіб майже 405 тисяч гривень.У Володимирі жінку ошукали на понад 8 тисяч гривень під приводом надання грошової допомоги, надіславши фішингове посилання через один із месенджерів.Жителька Луцького району втратила понад 60 тисяч гривень. Ошуканти зателефонували до потерпілої, назвавшись працівником служби безпеки банку, під приводом перешкоджання викраденню її коштів, дізнались персональні дані та перерахували кошти.У Ковельському районі псевдопрацівники банку ошукали заявницю на понад 115 тисяч гривень. Зловмисники зателефонували потерпілій та під приводом розблокування її рахунку, дізнались дані заявниці і зняли гроші із її рахунків.✔ не переходьте за посиланнями, які вам надсилають невідомі абоненти;✔ не повідомляйте нікому персональні дані (коди, паролі, коли з смс-повідомлень тощо). Працівники банку ніколи не запитують таку інформацію;✔ під час купівлі-продажу товарів чи послуг через мережу Інтернет користуйтеся послугами післяплати, перевіряйте сайти, на яких купуєте товари;✔ шахраї можуть зламувати акаунти ваших друзів чи знайомих у соцмережах і у такий спосіб просити грошової допомоги через месенджери від їх імені. Не поспішайте перераховувати гроші.Передзвоніть до тієї людини, яка до вас звернулася, і переконайтеся що це дійсно вона потребує вашої допомоги.