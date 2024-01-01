Миколаївська поліція знешкодила вибухівку із «Шахеда», яка застрягла у гвинті вітряка на висоті 55 м

Миколаївська поліція знешкодила вибухівку із «Шахеда», яка застрягла у гвинті вітряка на висоті 55 м
На Миколаївщині вибухотехніки поліції під час висотного розмінування знешкодили бойову частину Shahed, яка застрягла у гвинті вітряка.

Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція в телеграмі.

Уламки та бойову частину ворожого БпЛА, що становила небезпеку, поліцейські демонтували з висоти 55 метрів, що еквівалентно 18-поверховому будинку.
Миколаївська поліція знешкодила вибухівку із «Шахеда», яка застрягла у гвинті вітряка на висоті 55 м

За інформацією фахівців вибухотехнічної служби поліції, внаслідок влучання безпілотника детонація бойової частини не відбулась, а залишилась всередині електрогенеруючої підстанції.
Миколаївська поліція знешкодила вибухівку із «Шахеда», яка застрягла у гвинті вітряка на висоті 55 м
Миколаївська поліція знешкодила вибухівку із «Шахеда», яка застрягла у гвинті вітряка на висоті 55 м

Під час дослідження вітряка, матеріалів, з яких він виготовлений, поліцейські за допомогою спеціальних засобів та підйомного крана піднялись на висоту 55 метрів та металодетектором встановили місцезнаходження бойової частини.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: поліція, війна, наближають перемогу
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У 22-річного волинянина вдома знайшли гранати, зброю та набої. ФОТО
Сьогодні, 13:00
У Збройних силах України служать понад 45000 жінок
Сьогодні, 12:48
Миколаївська поліція знешкодила вибухівку із «Шахеда», яка застрягла у гвинті вітряка на висоті 55 м
Сьогодні, 12:25
У Луцьку навколішки зустріли полеглих Героїв
Сьогодні, 12:08
Російські шпигуни шукали слабкі місця в обороні Слов’янська
Сьогодні, 11:38
Схожі новини
Рятували під обстрілом: бійці КОРД допомогли пораненій дитині на Херсонщині Рятували під обстрілом: бійці КОРД допомогли пораненій дитині на Херсонщині
26 січень, 18:33
Для волинських поліцейських на фронті передали допомогу Для волинських поліцейських на фронті передали допомогу
24 січень, 14:13
Поліцейські з Волині знищили на фронті російську бронетехніку Поліцейські з Волині знищили на фронті російську бронетехніку
22 січень, 17:49
Неймовірна історія: «Білі янголи» врятували бабусю з кошеням за 500 м від ворога Неймовірна історія: «Білі янголи» врятували бабусю з кошеням за 500 м від ворога
16 січень, 18:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Cейм Польщі закликав заблокувати імпорт до ЄС агропродукції з росії та Білорусі
Сьогодні, 13:20
 0
У 22-річного волинянина вдома знайшли гранати, зброю та набої. ФОТО
Сьогодні, 13:00
 0
У Збройних силах України служать понад 45000 жінок
Сьогодні, 12:48
 0
Миколаївська поліція знешкодила вибухівку із «Шахеда», яка застрягла у гвинті вітряка на висоті 55 м
Сьогодні, 12:25
 0
У Луцьку навколішки зустріли полеглих Героїв
Сьогодні, 12:08
 0
Медіа
відео
1/8