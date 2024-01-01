Миколаївська поліція знешкодила вибухівку із «Шахеда», яка застрягла у гвинті вітряка на висоті 55 м
Сьогодні, 12:25
На Миколаївщині вибухотехніки поліції під час висотного розмінування знешкодили бойову частину Shahed, яка застрягла у гвинті вітряка.
Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція в телеграмі.
Уламки та бойову частину ворожого БпЛА, що становила небезпеку, поліцейські демонтували з висоти 55 метрів, що еквівалентно 18-поверховому будинку.
За інформацією фахівців вибухотехнічної служби поліції, внаслідок влучання безпілотника детонація бойової частини не відбулась, а залишилась всередині електрогенеруючої підстанції.
Під час дослідження вітряка, матеріалів, з яких він виготовлений, поліцейські за допомогою спеціальних засобів та підйомного крана піднялись на висоту 55 метрів та металодетектором встановили місцезнаходження бойової частини.
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Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція в телеграмі.
Уламки та бойову частину ворожого БпЛА, що становила небезпеку, поліцейські демонтували з висоти 55 метрів, що еквівалентно 18-поверховому будинку.
За інформацією фахівців вибухотехнічної служби поліції, внаслідок влучання безпілотника детонація бойової частини не відбулась, а залишилась всередині електрогенеруючої підстанції.
Під час дослідження вітряка, матеріалів, з яких він виготовлений, поліцейські за допомогою спеціальних засобів та підйомного крана піднялись на висоту 55 метрів та металодетектором встановили місцезнаходження бойової частини.
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