«На вищому рівні»: у волинській бригаді діє мобільна стоматологія

У 14 окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого функціонує мобільна стоматологія.Про це повідомляють на сторінці бригади.Князівські воїни щиро посміхаються, коли знищують ворожу навалу. Ця посмішка часто сяє на обличчях наших побратимів. А турбується про здоров’я та міць зубів у волинській бригаді професійний лікар-стоматолог Олександр.Найсучасніше нове обладнання дозволяє в мобільній стоматології робити дива. Він особисто брав участь у виборі обладнання – тому впевнений в ньому на всі 100%.Олександр не ставить звичайні пломби – тільки якісні фотополімерні. В екстрених випадках може і видалити зуб, втім надає перевагу лікуванню. Знає, як це робити якісно, і все необхідне для цього є, навіть рентген.Медик жартує, що сам побоюється ходити до стоматолога, але зауважує, що це треба робити завчасно."Хоча б раз на пів року з’явитися у лікаря, не затягувати до болю. Розумію, що кожен звик у себе вдома до якогось певного фахівця, але в нашій стоматології ми зробимо все на вищому рівні", - каже стоматолог.Допомагає Олександру асистент. Також у команді є водій. Те, що стоматологія мобільна – велика перевага у багатьох сенсах.Потрапити до стоматолога може будь-який військовослужбовець бригади. Для цього йому потрібно звернутися до медика свого підрозділу.