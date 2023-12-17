«На вищому рівні»: у волинській бригаді діє мобільна стоматологія
Сьогодні, 21:57
У 14 окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого функціонує мобільна стоматологія.
Про це повідомляють на сторінці бригади.
Князівські воїни щиро посміхаються, коли знищують ворожу навалу. Ця посмішка часто сяє на обличчях наших побратимів. А турбується про здоров’я та міць зубів у волинській бригаді професійний лікар-стоматолог Олександр.
Найсучасніше нове обладнання дозволяє в мобільній стоматології робити дива. Він особисто брав участь у виборі обладнання – тому впевнений в ньому на всі 100%.
Олександр не ставить звичайні пломби – тільки якісні фотополімерні. В екстрених випадках може і видалити зуб, втім надає перевагу лікуванню. Знає, як це робити якісно, і все необхідне для цього є, навіть рентген.
Медик жартує, що сам побоюється ходити до стоматолога, але зауважує, що це треба робити завчасно.
"Хоча б раз на пів року з’явитися у лікаря, не затягувати до болю. Розумію, що кожен звик у себе вдома до якогось певного фахівця, але в нашій стоматології ми зробимо все на вищому рівні", - каже стоматолог.
Допомагає Олександру асистент. Також у команді є водій. Те, що стоматологія мобільна – велика перевага у багатьох сенсах.
Потрапити до стоматолога може будь-який військовослужбовець бригади. Для цього йому потрібно звернутися до медика свого підрозділу.
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Про це повідомляють на сторінці бригади.
Князівські воїни щиро посміхаються, коли знищують ворожу навалу. Ця посмішка часто сяє на обличчях наших побратимів. А турбується про здоров’я та міць зубів у волинській бригаді професійний лікар-стоматолог Олександр.
Найсучасніше нове обладнання дозволяє в мобільній стоматології робити дива. Він особисто брав участь у виборі обладнання – тому впевнений в ньому на всі 100%.
Олександр не ставить звичайні пломби – тільки якісні фотополімерні. В екстрених випадках може і видалити зуб, втім надає перевагу лікуванню. Знає, як це робити якісно, і все необхідне для цього є, навіть рентген.
Медик жартує, що сам побоюється ходити до стоматолога, але зауважує, що це треба робити завчасно.
"Хоча б раз на пів року з’явитися у лікаря, не затягувати до болю. Розумію, що кожен звик у себе вдома до якогось певного фахівця, але в нашій стоматології ми зробимо все на вищому рівні", - каже стоматолог.
Допомагає Олександру асистент. Також у команді є водій. Те, що стоматологія мобільна – велика перевага у багатьох сенсах.
Потрапити до стоматолога може будь-який військовослужбовець бригади. Для цього йому потрібно звернутися до медика свого підрозділу.
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