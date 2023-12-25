На Волині обгоріла жінка





Про це повідомляє



Виклик медикам швидкої про те, що у Любомлі обгоріла жінка, надійшов близько 17 години.



Медики, які прибули на місце події, діагностували у постраждалої опік вогнем нижніх кінцівок, промежини і нижньої частини живота. Постраждалій провели знеболення.



Жінку доправили у Ковельську міську клінічну лікарню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Любомлі від вогню постраждала жінка. У неї – сильно попечені ноги та нижня частина живота.Про це повідомляє ІА Волинські Новини , посилаючись на Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.Виклик медикам швидкої про те, що у Любомлі обгоріла жінка, надійшов близько 17 години.Медики, які прибули на місце події, діагностували у постраждалої опік вогнем нижніх кінцівок, промежини і нижньої частини живота. Постраждалій провели знеболення.Жінку доправили у Ковельську міську клінічну лікарню.

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