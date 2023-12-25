На Волині обгоріла жінка

На Волині обгоріла жінка
У Любомлі від вогню постраждала жінка. У неї – сильно попечені ноги та нижня частина живота.

Про це повідомляє ІА Волинські Новини, посилаючись на Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Виклик медикам швидкої про те, що у Любомлі обгоріла жінка, надійшов близько 17 години.

Медики, які прибули на місце події, діагностували у постраждалої опік вогнем нижніх кінцівок, промежини і нижньої частини живота. Постраждалій провели знеболення.

Жінку доправили у Ковельську міську клінічну лікарню.

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Теги: Волинь, трагедія, Любомль
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