На Волині обгоріла жінка
Сьогодні, 03:24
У Любомлі від вогню постраждала жінка. У неї – сильно попечені ноги та нижня частина живота.
Про це повідомляє ІА Волинські Новини, посилаючись на Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Виклик медикам швидкої про те, що у Любомлі обгоріла жінка, надійшов близько 17 години.
Медики, які прибули на місце події, діагностували у постраждалої опік вогнем нижніх кінцівок, промежини і нижньої частини живота. Постраждалій провели знеболення.
Жінку доправили у Ковельську міську клінічну лікарню.
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Про це повідомляє ІА Волинські Новини, посилаючись на Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Виклик медикам швидкої про те, що у Любомлі обгоріла жінка, надійшов близько 17 години.
Медики, які прибули на місце події, діагностували у постраждалої опік вогнем нижніх кінцівок, промежини і нижньої частини живота. Постраждалій провели знеболення.
Жінку доправили у Ковельську міську клінічну лікарню.
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