У Луцьку патрульні виявили у пасажира автівки наркотики

У Луцьку патрульні виявили у пасажира, ймовірно, наркотичні речовини.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Цими вихідними у Луцьку на вулиці Карпенка- Карого патрульні зупинили автомобіль Toyota, який рухався під час дії комендантської години. Поліцейські перевірили документи у водія та громадян, які перебували у легковику.Під час спілкування із пасажиром, той почав помітно нервувати. Було прийнято рішення провести поверхневу перевірку чоловіку. Так у 31-річного громадянина, інспектори виявили зіп-пакет з речовиною рослинного походження, що була схожа на наркотичну.Оскільки такі дії громадянина мають ознаки кримінального правопорушення, патрульні викликали слідчо-оперативну групу та забезпечили охорону місця події.