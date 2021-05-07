У Луцьку патрульні виявили у пасажира автівки наркотики

У Луцьку патрульні виявили у пасажира автівки наркотики
У Луцьку патрульні виявили у пасажира, ймовірно, наркотичні речовини.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Цими вихідними у Луцьку на вулиці Карпенка- Карого патрульні зупинили автомобіль Toyota, який рухався під час дії комендантської години. Поліцейські перевірили документи у водія та громадян, які перебували у легковику.

Під час спілкування із пасажиром, той почав помітно нервувати. Було прийнято рішення провести поверхневу перевірку чоловіку. Так у 31-річного громадянина, інспектори виявили зіп-пакет з речовиною рослинного походження, що була схожа на наркотичну.
У Луцьку патрульні виявили у пасажира автівки наркотики

Оскільки такі дії громадянина мають ознаки кримінального правопорушення, патрульні викликали слідчо-оперативну групу та забезпечили охорону місця події.

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Теги: Луцьк, пасажир, наркотики
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