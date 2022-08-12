У Білорусі стартують військові навчання поблизу кордону з Польщею, Литвою і Україною

У Білорусі стартують військові навчання поблизу кордону з Польщею, Литвою і Україною
бройні сили Білорусі у вівторок розпочали маневри в регіонах, що межують з Україною, Литвою та Польщею.

Про це повідомили в Міноборони Білорусі, передає "Європейська правда" з посиланням на БЕЛТА.

Стверджують, що командно-штабні навчання пройдуть "у рамках комплексної перевірки" територіальної оборони Гомельської області. Вони триватимуть з 2 до 4 квітня та поєднають сили територіальної оборони Рогачевського і Кормянського районів.

Мета навчання – "оцінити готовність посадових осіб військових частин територіальних військ до виконання навчально-бойових завдань, удосконалити навички офіцерів запасу в керівництві підлеглими, а також навчити особовий склад виконанню своїх обов'язків під час вирішення завдань територіальної оборони".

Аналогічні заняття з 2 до 4 квітня відбудуться у Вороновському районі Гродненської області.

"Під час навчання заплановано відпрацювати питання охорони та оборони об'єкта територіальної оборони, а також участі в забезпеченні заходів воєнного стану із залученням добровольців народного ополчення", – зазначили у Міноборони Білорусі.

Також у Міноборони розповіли, що в період із 2 до 26 квітня під керівництвом голови Вілейського райвиконкому Мінської області пройде навчальний збір із військовозобов'язаними територіальних військ.

Крім того, під час збору планують здійснити підготовку військовозобов'язаних до виконання завдань відповідно до військово-облікових спеціальностей і посадового призначення, відновлення навичок командного складу штабів району та батальйону територіальних військ в управлінні підлеглими, а також відпрацювання питань формування, підготовки та застосування загону народного ополчення.

З 11 березня в Білорусі триває перевірка боєготовності збройних сил. Серед іншого, зараз проходять навчання військ зв'язку, зенітних ракетних підрозділів, частин протиповітряної оборони. До навчань залучено щонайменше 3 000 резервістів. Також повідомляється, що в них беруть участь "вагнерівці" (частина найманців з так званої групи Вагнера, розформованої Кремлем, які мали залишитися в Білорусі).

Нагадаємо, минулого тижня під час поїздки у розташування білоруських військових біля західного кордону самопроголошений президент Лукашенко обговорював потенційну операцію у так званому Сувалківському коридорі – вузькому перешийку з території Польщі та Литви, що відділяє Білорусь від Калінінградської області рф, та лякав готовністю "рішуче відповідати на провокації".

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Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь, навчання
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