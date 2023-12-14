Силовики знешкодили солідний наркосиндикат на Прикарпатті

Силовики знешкодили солідний наркосиндикат на Прикарпатті
СБУ у співпраці із Національною поліцією нейтралізувала організоване злочинне угруповання, яке виготовляло оптові партії важких психотропів на Прикарпатті. Затримано організатора і трьох основних учасників наркосиндикату.

Про це у телеграмі повідомляє СБУ.

Зловмисники облаштували на території регіону декілька лабораторій для синтезу особливо небезпечної психотропної речовини – амфетаміну.

Для охорони периметру підпільних цехів фігуранти запускали квадрокоптери із системою відеоспостереження.
Силовики знешкодили солідний наркосиндикат на Прикарпатті

Щомісяця фігуранти могли виготовляти до 20 кг «товару» для його подальшого збуту через розгалужену мережу наркодилерів.

Також «під замовлення» учасники угруповання продавали канабіс та наркотичний препарат «Субутекс».
Силовики знешкодили солідний наркосиндикат на Прикарпатті

Для пошуку потенційних клієнтів зловмисники використовували власні зв’язки у кримінальних колах.
Силовики знешкодили солідний наркосиндикат на Прикарпатті

Підпільний бізнес дозволяв організаторам отримувати регулярний «прибуток» у понад 10 млн грн в місяць.

Встановлено, що для «відмивання» коштів наркоділки купували авто преміум-класу. Наприклад, BMW M8, Porsche Boxster та Alfa Romeo загальною вартістю у понад 200 тис. американських доларів.
Силовики знешкодили солідний наркосиндикат на Прикарпатті

У подальшому зловмисники планували розширювати свій наркобізнес та злочинний вплив на території західної України.

За даними слідства, лідерами угруповання були двоє рецидивістів, які раніше вже відбували покарання за наркоторгівлю.

Під час 35 обшуків у затриманих виявлено:

▪⁠ ⁠5 кг підготовленого до збуту амфетаміну та канабісу;
▪⁠ ⁠⁠обладнання для виробництва та фасування заборонених речовин;
▪⁠ ⁠комп’ютери та мобільні телефони із доказами злочинних дій;
▪⁠ ⁠банківські картки, через які здійснювалися розрахунки за «товар»;
▪⁠ ⁠⁠готівку у різній валюті на загальну суму 300 тис. у гривневому еквіваленті;
▪⁠ ⁠⁠5 автомобілів преміум-класу.

За матеріалами СБУ затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Наразі вони під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми.
Силовики знешкодили солідний наркосиндикат на Прикарпатті

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: наркотики, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Війна обірвала життя волинянина Олександра Горотя
Сьогодні, 14:04
За березень росія вдарила по Україні понад 4 тисячами авіабомб, ракет і дронів, − Зеленський
Сьогодні, 13:49
Силовики знешкодили солідний наркосиндикат на Прикарпатті
Сьогодні, 13:31
Автомати і гранатомети: скільки зброї вилучили цьогоріч на Волині
Сьогодні, 13:16
На Волині через сильні пориви вітру 1528 споживачів залишилися без світла
Сьогодні, 13:00
Схожі новини
У Києві перекрили міжнародний наркоканал з мільйонними оборотами У Києві перекрили міжнародний наркоканал з мільйонними оборотами
27 березень, 15:09
СБУ заманила в Україну лідерів міжнародної банди наркоторговців СБУ заманила в Україну лідерів міжнародної банди наркоторговців
26 березень, 16:12
Банда з Терпопілля завалила наркотиками країни ЄС Банда з Терпопілля завалила наркотиками країни ЄС
25 січень, 12:15
У двох нарколабораторіях на Дніпропетровщині вилучили 4 центнери дурману У двох нарколабораторіях на Дніпропетровщині вилучили 4 центнери дурману
14 грудень, 2023, 14:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Біля водойми на Волині знайшли труп
Сьогодні, 14:35
 0
МЗС росії обнадіює: Франція у квітні може перекинути війська до України
Сьогодні, 14:21
 0
Війна обірвала життя волинянина Олександра Горотя
Сьогодні, 14:04
 0
За березень росія вдарила по Україні понад 4 тисячами авіабомб, ракет і дронів, − Зеленський
Сьогодні, 13:49
 0
Силовики знешкодили солідний наркосиндикат на Прикарпатті
Сьогодні, 13:31
 0
Медіа
відео
1/8