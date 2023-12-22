В ГУР розповіли, скільки винищувачів мають росіяни
Сьогодні, 17:25
Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про кількість винищувачів-бомбардувальників Су-34, багатофункціональних винищувачів Су-35 та літаків далекого радіолокаційного виявлення і наведення А-50У у росіян.
Про це йдеться у відповіді ГУР на запит АрміяInform.
Зокрема, за наявними даними, станом на березень 2024 року у складі повітряно-космічних сил збройних сил рф перебуває близько 100 багатофункціональних винищувачів Су-35, понад 100 винищувачів-бомбардувальників Су-34, а також сім літаків далекого радіолокаційного виявлення і наведення А-50У.
При цьому три А-50У перебувають на ремонтні та модернізації: два на ват «таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс ім. г. м. берієва», один — на аеродромі в ульяновську, авіабудівний завод «авіастар».
Як повідомляла АміяInform, станом на квітень 2024 року зафіксовано ураження 118 літаків, що належали російським окупантам, зокрема два літаки А-50.
13 березня 2024 року начальник ГУР генерал-лейтенант Кирило Буданов розповів про літаки, які, за його даними, росіяни максимально бережуть та не використовують.
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Про це йдеться у відповіді ГУР на запит АрміяInform.
Зокрема, за наявними даними, станом на березень 2024 року у складі повітряно-космічних сил збройних сил рф перебуває близько 100 багатофункціональних винищувачів Су-35, понад 100 винищувачів-бомбардувальників Су-34, а також сім літаків далекого радіолокаційного виявлення і наведення А-50У.
При цьому три А-50У перебувають на ремонтні та модернізації: два на ват «таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс ім. г. м. берієва», один — на аеродромі в ульяновську, авіабудівний завод «авіастар».
Як повідомляла АміяInform, станом на квітень 2024 року зафіксовано ураження 118 літаків, що належали російським окупантам, зокрема два літаки А-50.
13 березня 2024 року начальник ГУР генерал-лейтенант Кирило Буданов розповів про літаки, які, за його даними, росіяни максимально бережуть та не використовують.
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