В ГУР розповіли, скільки винищувачів мають росіяни





Про це йдеться у відповіді ГУР на запит



Зокрема, за наявними даними, станом на березень 2024 року у складі повітряно-космічних сил збройних сил рф перебуває близько 100 багатофункціональних винищувачів Су-35, понад 100 винищувачів-бомбардувальників Су-34, а також сім літаків далекого радіолокаційного виявлення і наведення А-50У.



При цьому три А-50У перебувають на ремонтні та модернізації: два на ват «таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс ім. г. м. берієва», один — на аеродромі в ульяновську, авіабудівний завод «авіастар».



Як повідомляла АміяInform, станом на квітень 2024 року зафіксовано ураження 118 літаків, що належали російським окупантам, зокрема два літаки А-50.



13 березня 2024 року начальник ГУР генерал-лейтенант Кирило Буданов розповів про літаки, які, за його даними, росіяни максимально бережуть та не використовують.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про кількість винищувачів-бомбардувальників Су-34, багатофункціональних винищувачів Су-35 та літаків далекого радіолокаційного виявлення і наведення А-50У у росіян.Про це йдеться у відповіді ГУР на запит АрміяInform Зокрема, за наявними даними, станом на березень 2024 року у складі повітряно-космічних сил збройних сил рф перебуває близько 100 багатофункціональних винищувачів Су-35, понад 100 винищувачів-бомбардувальників Су-34, а також сім літаків далекого радіолокаційного виявлення і наведення А-50У.При цьому три А-50У перебувають на ремонтні та модернізації: два на ват «таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс ім. г. м. берієва», один — на аеродромі в ульяновську, авіабудівний завод «авіастар».Як повідомляла АміяInform, станом на квітень 2024 року зафіксовано ураження 118 літаків, що належали російським окупантам, зокрема два літаки А-50.13 березня 2024 року начальник ГУР генерал-лейтенантрозповів про літаки, які, за його даними, росіяни максимально бережуть та не використовують.

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