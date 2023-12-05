На Волині військовий одружився із коханою

На Волині військовий одружився із коханою
У Рожищенському відділі ДРАЦС провели державну реєстрацію шлюбу військовослужбовця Дмитра та його коханої Ауріки.

Про це у фейсбуці повідомляє Рожищенський відділ ДРАЦС у Луцькому районі Волинської області.

Працівники відділу здійснили державну реєстрацію шлюбу військовослужбовця Дмитра та його коханої Ауріки.

«Бажаємо вам солодких поцілунків і ніжних обіймів на всіх стежках вашого подружнього життя! Допоки об'єднуються молоді серці - Перемозі бути!» - йдеться у повідомленні.
На Волині військовий одружився із коханою
На Волині військовий одружився із коханою
На Волині військовий одружився із коханою

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Теги: весілля, Волинь
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