Воїна з Волині посмертно нагородив головнокомандувач ЗСУ

Воїна з Волині посмертно нагородив головнокомандувач ЗСУ
Волинського військовослужбовця Валерія Зубчика посмертно нагородили нагрудним знаком «Золотий хрест» від головнокомандувача ЗСУ.

Про це у фейсбуці повідомляє Волинський обласний ТЦ і СП.

Воїн був родом з Шацька, проживав з дружиною та трьома синами. З січня 2023 року Валерій Зубчик пішов захищати Україну у складі 100-ї окремої механізованої бригади.

Захисник загинув 29 вересня 2023 року під час виконання бойового завдання на Луганщині. Нагороду дружині вручили начальник групи психологічного супроводу та відновлення 3 механізованого батальйону 100-ї окремої механізованої бригади лейтенант Вікторія Антошина та начальник Четвертого відділу Ковельського РТЦК та СП підполковник Олександр Левицький.

«Тим, хто втратив найближчих, нагороди не зменшать біль... Не повернуть спокій у їх серце... Проте вони мають твердо знати, що вся Україна та її народ довіку пам'ятатимуть імена та подвиги тих, хто віддав за них своє життя...» - зазначили у ТЦК.

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Теги: нагорода, війна
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