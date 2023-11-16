Російські військові викрали, зґвалтували і викинули у лісосмузі матір двох дітей на Запоріжжі

В Україні судитимуть двох російських військових, які викрали,матір двох дітей в Запорізькій області.Про це повідомляє Головне слідче управління Нацполіції.Під час окупації Токмакської громади в травні 2022 року двоє російських військових вночі увірвалися в будинок 26-річної жінки.Погрожуючи автоматами, вони поставили її на коліна, обмотали руки скотчем, заклеїли рот, побили та вивезли за межі села на вогневі позиції російської артилерії. ЇЇ маленькі діти двох та чотирьох років в цей час спали в сусідній кімнаті та нічого не чули. Їх матір же зґвалтували й викинули неподалік в лісосмузі.Слідчі Нацполіції за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань зібрали достатньо доказів і встановили особи злочинців. Це - 37-річний та 21-річний військові 19-ї мотострілецької дивізії 503-го гвардійського мотострілецького полку збройних сил рф з Краснодарського краю.В грудні 2023 за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора їм було повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням під час війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального Кодексу України).Наразі слідчі скерували обвинувальний акт щодо фігурантів до суду. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.