Російський терор Одещини: зросла кількість загиблих
Сьогодні, 14:03
Кількість загиблих внаслідок ворожої атаки по Одещині збільшилася до 5. На жаль, сьогодні у лікарні помер чоловік, який отримав важкі поранення.
Про це у телеграмі повідомив Офіс генпрокурора.
За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 10 квітня близько 18:20 збройні сили рф завдали ракетних ударів по транспортно-логістичній інфраструктурі Одещини.
Внаслідок атаки загинуло 5 людей, серед яких 10-річна дівчинка, ще 14 – отримали поранення, їх госпіталізовано.
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Про це у телеграмі повідомив Офіс генпрокурора.
За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 10 квітня близько 18:20 збройні сили рф завдали ракетних ударів по транспортно-логістичній інфраструктурі Одещини.
Внаслідок атаки загинуло 5 людей, серед яких 10-річна дівчинка, ще 14 – отримали поранення, їх госпіталізовано.
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