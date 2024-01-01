Російський терор Одещини: зросла кількість загиблих

Російський терор Одещини: зросла кількість загиблих
Кількість загиблих внаслідок ворожої атаки по Одещині збільшилася до 5. На жаль, сьогодні у лікарні помер чоловік, який отримав важкі поранення.

Про це у телеграмі повідомив Офіс генпрокурора.

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 10 квітня близько 18:20 збройні сили рф завдали ракетних ударів по транспортно-логістичній інфраструктурі Одещини.

Внаслідок атаки загинуло 5 людей, серед яких 10-річна дівчинка, ще 14 – отримали поранення, їх госпіталізовано.

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Теги: Одеса, загиблі
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