Російський терор Одещини: зросла кількість загиблих

ворожої атаки по Одещині збільшилася до 5. На жаль, сьогодні у лікарні помер чоловік, який отримав важкі поранення.



Про це у телеграмі повідомив Офіс генпрокурора.



За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).



За даними слідства, 10 квітня близько 18:20 збройні сили рф завдали ракетних ударів по транспортно-логістичній інфраструктурі Одещини.



Внаслідок атаки загинуло 5 людей, серед яких 10-річна дівчинка, ще 14 – отримали поранення, їх госпіталізовано.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кількість загиблих внаслідокзбільшилася до 5. На жаль, сьогодні у лікарні помер чоловік, який отримав важкі поранення.Про це у телеграмі повідомив Офіс генпрокурора.За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).За даними слідства, 10 квітня близько 18:20 збройні сили рф завдали ракетних ударів по транспортно-логістичній інфраструктурі Одещини.Внаслідок атаки загинуло 5 людей, серед яких 10-річна дівчинка, ще 14 – отримали поранення, їх госпіталізовано.

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