НАБУ розказало, як «дерибанять» мільйони на відновлення Харкова

НАБУ розказало, як «дерибанять» мільйони на відновлення Харкова
Правоохоронці викрили організовану групу, яка заволоділа 160 млн грн державних та міжнародних коштів, виділеними на відновлення Харкова.

Про це у телеграмі інформує НАБУ.

Лідер групи, один з впливових бізнесменів, у змові з першим заступником гендиректора КП «Харківські теплові мережі» домігся укладення з підконтрольними йому компаніями прямих договорів на постачання трубної продукції, вікон та технічної солі.

Надалі «переможець» через низку фірм-прокладок закупив продукцію у виробника та перепродав КП за понад удвічі завищеною ціною.

Унаслідок реалізації схеми завдано збитків на суму 159,5 млн грн, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд.

Частина цих коштів у сумі 22 млн грн була надана Світовим Банком.



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Теги: корупція, Україна
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