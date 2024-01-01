НАБУ розказало, як «дерибанять» мільйони на відновлення Харкова

Правоохоронці викрили організовану групу, яка заволоділа 160 млн грн державних та міжнародних коштів, виділеними на відновлення Харкова.Про це у телеграмі інформує НАБУ.Лідер групи, один з впливових бізнесменів, у змові з першим заступником гендиректора КП «Харківські теплові мережі» домігся укладення з підконтрольними йому компаніями прямих договорів на постачання трубної продукції, вікон та технічної солі.Надалі «переможець» через низку фірм-прокладок закупив продукцію у виробника та перепродав КП за понад удвічі завищеною ціною.Унаслідок реалізації схеми завдано збитків на суму 159,5 млн грн, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд.Частина цих коштів у сумі 22 млн грн була надана Світовим Банком.