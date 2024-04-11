Європарламент відмовився схвалити фінансування Ради ЄС, доки Україні не дадуть нові Patriot





Як пише



Багаторічний євродепутат, колишній прем'єр-міністр Бельгії Гі Верхофстадт з фракції Renew запропонував прибрати затвердження бюджету Європейської ради з порядку денного, поки країни-члени не зможуть знайти сім систем Patriot, які зараз вкрай необхідні Україні.



Верхофстадт нагадав слова глави європейської дипломатії, що європейські країни мають сотню систем Patriot, коли Україна потребує сім.



Його пропозицію зустріли бурхливими оплесками.



Рішення називають безпрецедентною подією. Його підтримали 515 євродепутатів, проти були 62.



"Парламент відмовляється виконувати бюджет Ради, поки Європейська рада не ухвалить рішення про підтримку України додатковими протиракетними комплексами Patriot!" – написав Верхофстадт у Twitter (X)



"Щойно: Європейський парламент призупинив рішення про фінансування Ради ЄС через зрив поставок систем Patriot в Україну", – написав євродепутат, експрем’єр Литви Андрюс Кубілюс.



Раніше президент України Володимир Зеленський після масованої повітряної атаки росії в ніч на 11 квітня закликав партнерські країни прискорити зусилля з посилення української ППО.



Він заявив, що частину ударних дронів та ракет вдалося збити, але деякі все ж поцілили в об’єкти критичної інфраструктури у низці областей.



Нагадаємо, у середу голова МЗС Дмитро Кулеба розповів про подробиці переговорів із союзниками про постачання батарей Patriot.



Кулеба пояснив зміну тону України в питанні отримання ППО від західних партнерів тим, що "м'яка і тиха дипломатія не спрацювала". Він висловив сподівання, що його новий стиль жорсткої дипломатії допоможе здійснити прорив.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Європарламент відмовився ухвалювати рішення щодо фінансування Ради ЄС через неспроможність країн Євросоюзу забезпечити Україну додатковими системами Patriot.Як пише "Європейська правда" , про це повідомляють євродепутати, присутні на засіданні.Багаторічний євродепутат, колишній прем'єр-міністр Бельгіїз фракції Renew запропонував прибрати затвердження бюджету Європейської ради з порядку денного, поки країни-члени не зможуть знайти сім систем Patriot, які зараз вкрай необхідні Україні.Верхофстадт нагадав слова глави європейської дипломатії, що європейські країни мають сотню систем Patriot, коли Україна потребує сім.Його пропозицію зустріли бурхливими оплесками.Рішення називають безпрецедентною подією. Його підтримали 515 євродепутатів, проти були 62."Парламент відмовляється виконувати бюджет Ради, поки Європейська рада не ухвалить рішення про підтримку України додатковими протиракетними комплексами Patriot!" – написав Верхофстадт у Twitter (X)"Щойно: Європейський парламент призупинив рішення про фінансування Ради ЄС через зрив поставок систем Patriot в Україну", – написав євродепутат, експрем’єр ЛитвиРаніше президент Українипісля масованої повітряної атаки росії в ніч на 11 квітня закликав партнерські країни прискорити зусилля з посилення української ППО.Він заявив, що частину ударних дронів та ракет вдалося збити, але деякі все ж поцілили в об’єкти критичної інфраструктури у низці областей.Нагадаємо, у середу голова МЗСрозповів про подробиці переговорів із союзниками про постачання батарей Patriot.Кулеба пояснив зміну тону України в питанні отримання ППО від західних партнерів тим, що "м'яка і тиха дипломатія не спрацювала". Він висловив сподівання, що його новий стиль жорсткої дипломатії допоможе здійснити прорив.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію