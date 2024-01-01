Українські пілоти у США та Данії вже завершують навчання, - Євлаш
Сьогодні, 17:54
Українські пілоти винищувачів F-16, які навчаються в Данії та США, вже на завершальних етапах підготовки.
Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш, повідомляє в телеграмі Український інформаційний центр.
Вони відпрацьовують завдання, які виконуватимуть в Україні, зокрема збиття крилатих ракет і дронів-камікадзе Shahed.
Скільки саме пілотів на завершальному етапі — він не уточнив.
Щодо решти груп українських пілотів F-16, то частина з них зараз проходить курси англійської у Британії, одна група у Франції освоює системи управління. Це та група з 10 пілотів, які в кінці березня завершили у Британії базову льотну підготовку.
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Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш, повідомляє в телеграмі Український інформаційний центр.
Вони відпрацьовують завдання, які виконуватимуть в Україні, зокрема збиття крилатих ракет і дронів-камікадзе Shahed.
Скільки саме пілотів на завершальному етапі — він не уточнив.
Щодо решти груп українських пілотів F-16, то частина з них зараз проходить курси англійської у Британії, одна група у Франції освоює системи управління. Це та група з 10 пілотів, які в кінці березня завершили у Британії базову льотну підготовку.
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