Українські пілоти у США та Данії вже завершують навчання, - Євлаш

Українські пілоти у США та Данії вже завершують навчання, - Євлаш
Українські пілоти винищувачів F-16, які навчаються в Данії та США, вже на завершальних етапах підготовки.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш, повідомляє в телеграмі Український інформаційний центр.

Вони відпрацьовують завдання, які виконуватимуть в Україні, зокрема збиття крилатих ракет і дронів-камікадзе Shahed.

Скільки саме пілотів на завершальному етапі — він не уточнив.

Щодо решти груп українських пілотів F-16, то частина з них зараз проходить курси англійської у Британії, одна група у Франції освоює системи управління. Це та група з 10 пілотів, які в кінці березня завершили у Британії базову льотну підготовку.

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Теги: літаки, Україна
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