Українські пілоти у США та Данії вже завершують навчання, - Євлаш

Українські пілоти винищувачів F-16, які навчаються в Данії та США, вже на завершальних етапах підготовки.Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ, повідомляє в телеграмі Український інформаційний центр.Вони відпрацьовують завдання, які виконуватимуть в Україні, зокрема збиття крилатих ракет і дронів-камікадзе Shahed.Скільки саме пілотів на завершальному етапі — він не уточнив.Щодо решти груп українських пілотів F-16, то частина з них зараз проходить курси англійської у Британії, одна група у Франції освоює системи управління. Це та група з 10 пілотів, які в кінці березня