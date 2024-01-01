Відійшов у засвіти лікар-рентгенолог із Волині

На 49-му році життя зупинилося серце волинського лікаря-рентгенолога із КовеляПро це повідомляє Ковельське міське територіальне медичне об’єднання у фейсбуці.Колектив Ковельського МТМО висловлює щире співчуття з приводу передчасної смерті лікаря-рентгенолога рентгенологічного відділення центральної райлікарні Ковельського МТМО Сергія Анатолійовича Павільчука.Смерть на 49-му році життя – це непоправна втрата, з якою важко змиритися. Упродовж 19 років Сергій Анатолійович працював у медичному об’єднанні. Привітний, життєрадісний, професіонал свої справи, який присвятив себе найблагороднішій професії – лікаря.«Поділяємо біль втрати та схиляємо голови у скорботі разом з рідними, друзями, колегами, пацієнтами. Добрий спомин про Сергія Анатолійовича назавжди залишиться у серцях усіх, хто його знав, любив та шанував. Вічна і світла пам’ять…» -йдеться у повідомленні.