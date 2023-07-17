Зірка «Ліги сміху» Віктор Розовий отримав важке поранення голови

Віктор Розовий отримав поранення на фронті. Він переніс операцію та зараз потребує відновлення й реабілітації.



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Дружина Віктора Розового розповіла, що сталося з військовим, аби уникнути перекрученої інформації. До цього родина бійця зберігала інформаційну тишу задля його спокою.



21 березня захисник отримав складне осколкове поранення голови, коли перебував на виїзному завданні. Його сім'я дізналась про це наступного дня. Бійці 2 та 3 роти протитанкового батальйону 3 ОШБр врятували життя і надали йому необхідну допомогу.



Також Віктор Розовий переніс надскладну операцію. Його дружина подякувала команді нейрохірургів та всій лікарні за щоденну допомогу.



"Ці 2 тижні медики й рідні робили все, щоб Вітя подолав період важкого стану. Доки стояло питання його життя, ми хотіли зберегти інформаційну тишу. Віктор дуже вольовий, тому робить неймовірний успіх. Він уже у свідомості, намагається з нами спілкуватися та набирається сил для реабілітації. У нас нема сумнівів, що він повністю відновиться", – повідомила Оля Розова.



Дружина захисника попросила поставитися до сім'ї з повагою. Вона не даватиме коментарів журналістам і просить не закидати їх повідомленнями. Зараз їм та Вікторові потрібен максимальний спокій та емоційно стабільні рідні поруч.



Сім'я Віктора Розового планує потрапити у реабілітаційний центр за кордоном, щоб фахівці допомогли якісно відновитися після травми.



Якщо ви бажаєте допомогти сім'ї Віктора Розового, можете задонатити на банку. Кошти підуть або на відновлення бійця, або на додаткове обладнання для бойових медиків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовець та гумористотримав поранення на фронті. Він переніс операцію та зараз потребує відновлення й реабілітації.Про це повідомляє 24канал. Дружина Віктора Розового розповіла, що сталося з військовим, аби уникнути перекрученої інформації. До цього родина бійця зберігала інформаційну тишу задля його спокою.21 березня захисник отримав складне осколкове поранення голови, коли перебував на виїзному завданні. Його сім'я дізналась про це наступного дня. Бійці 2 та 3 роти протитанкового батальйону 3 ОШБр врятували життя і надали йому необхідну допомогу.Також Віктор Розовий переніс надскладну операцію. Його дружина подякувала команді нейрохірургів та всій лікарні за щоденну допомогу."Ці 2 тижні медики й рідні робили все, щоб Вітя подолав період важкого стану. Доки стояло питання його життя, ми хотіли зберегти інформаційну тишу. Віктор дуже вольовий, тому робить неймовірний успіх. Він уже у свідомості, намагається з нами спілкуватися та набирається сил для реабілітації. У нас нема сумнівів, що він повністю відновиться", – повідомилаДружина захисника попросила поставитися до сім'ї з повагою. Вона не даватиме коментарів журналістам і просить не закидати їх повідомленнями. Зараз їм та Вікторові потрібен максимальний спокій та емоційно стабільні рідні поруч.Сім'я Віктора Розового планує потрапити у реабілітаційний центр за кордоном, щоб фахівці допомогли якісно відновитися після травми.Якщо ви бажаєте допомогти сім'ї Віктора Розового, можете. Кошти підуть або на відновлення бійця, або на додаткове обладнання для бойових медиків.

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