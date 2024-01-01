Вночі сили ППО збили 16 ударних дронів
Сьогодні, 09:00
Цієї ночі росіяни продовжили повітряні атаки на Україну. Вони вдарили 17 ударними БпЛА типу Shahed-131/136 з території Криму та керованою авіаракетою Х-59 з Донецької області.
Захисники змогли збили 16 безпілотників. Про це командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив у Telegram.
"В результаті протиповітряного бою авіацією Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України збито 16 ударних БпЛА типу «шахед» у межах Миколаївської, Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької областей", – сказав він.
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Захисники змогли збили 16 безпілотників. Про це командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив у Telegram.
"В результаті протиповітряного бою авіацією Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України збито 16 ударних БпЛА типу «шахед» у межах Миколаївської, Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької областей", – сказав він.
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