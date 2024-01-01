Вночі сили ППО збили 16 ударних дронів

Вночі сили ППО збили 16 ударних дронів
Цієї ночі росіяни продовжили повітряні атаки на Україну. Вони вдарили 17 ударними БпЛА типу Shahed-131/136 з території Криму та керованою авіаракетою Х-59 з Донецької області.

Захисники змогли збили 16 безпілотників. Про це командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив у Telegram.

"В результаті протиповітряного бою авіацією Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України збито 16 ударних БпЛА типу «шахед» у межах Миколаївської, Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької областей", – сказав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Генштабі розповіли про ситуацію на Волинському напрямку та усій лінії фронту станом на ранок 12 квітня
Сьогодні, 09:15
Вночі сили ППО збили 16 ударних дронів
Сьогодні, 09:00
На Волині матері та дружини загиблих воїнів вишивають «Рушник Пам'яті». ФОТО
Сьогодні, 08:25
Махінації з укриттям для школи: на Волині судять чиновницю. ВІДЕО
Сьогодні, 07:32
Волинян закликають перевірити свій вакцинальний статус
Сьогодні, 05:28
Схожі новини
У Генштабі розповіли про ситуацію на Волинському напрямку та усій лінії фронту станом на ранок 12 квітня У Генштабі розповіли про ситуацію на Волинському напрямку та усій лінії фронту станом на ранок 12 квітня
Сьогодні, 09:15
Європарламент відмовився схвалити фінансування Ради ЄС, доки Україні не дадуть нові Patriot Європарламент відмовився схвалити фінансування Ради ЄС, доки Україні не дадуть нові Patriot
11 квітень, 15:26
Росіяни повністю знищили Трипільську ТЕС на Київщині Росіяни повністю знищили Трипільську ТЕС на Київщині
11 квітень, 12:00
Українські захисники знищили ще 810 окупантів Українські захисники знищили ще 810 окупантів
11 квітень, 09:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Генштабі розповіли про ситуацію на Волинському напрямку та усій лінії фронту станом на ранок 12 квітня
Сьогодні, 09:15
 0
Вночі сили ППО збили 16 ударних дронів
Сьогодні, 09:00
 0
На Волині матері та дружини загиблих воїнів вишивають «Рушник Пам'яті». ФОТО
Сьогодні, 08:25
 0
Махінації з укриттям для школи: на Волині судять чиновницю. ВІДЕО
Сьогодні, 07:32
 0
Волинян закликають перевірити свій вакцинальний статус
Сьогодні, 05:28
 0
Медіа
відео
1/8