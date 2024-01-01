Підтвердили загибель під Авдіївкою волинського Героя Олександра Зінчука

Підтвердили загибель під Авдіївкою волинського Героя Олександра Зінчука
У Рожищенську громаду знову надійшла чорна вістка про втрату захисника України. Офіційно підтвердили загибель молодшого сержанта 110-ої окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, рожищанина Олександра Євгеновича Зінчука, 1984 року народження.

Про це повідомили у громаді.

Військовий загинув 15 лютого 2024 року в районі населеного пункту Авдіївка Покровського району Донецької області.

"Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї невиправної втрати.

Траур за загиблим Героєм триватиме з 12 до 14 квітня 2024 року включно", - йдеться в повідомленні.

Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.

Зазначається, що про дату та час поховання Героя повідомлять пізніше.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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