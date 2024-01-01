Підтвердили загибель під Авдіївкою волинського Героя Олександра Зінчука

Олександра Євгеновича Зінчука, 1984 року народження.



Про це



Військовий загинув 15 лютого 2024 року в районі населеного пункту Авдіївка Покровського району Донецької області.



"Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї невиправної втрати.



Траур за загиблим Героєм триватиме з 12 до 14 квітня 2024 року включно", - йдеться в повідомленні.



Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.



Зазначається, що про дату та час поховання Героя повідомлять пізніше.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Рожищенську громаду знову надійшла чорна вістка про втрату захисника України. Офіційно підтвердили загибель молодшого сержанта 110-ої окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, рожищанина, 1984 року народження.Про це повідомили у громаді.Військовий загинув 15 лютого 2024 року в районі населеного пункту Авдіївка Покровського району Донецької області."Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї невиправної втрати.Траур за загиблим Героєм триватиме з 12 до 14 квітня 2024 року включно", - йдеться в повідомленні.Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.Зазначається, що про дату та час поховання Героя повідомлять пізніше.

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