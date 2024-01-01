До Луцька «на щиті» повернулися полеглі Герої

доставляє тіла полеглих на війні Героїв.



Про це інформує



Зустрічали полеглих Герої у Піддубці на АЗС «KING OIL».



Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.



«Вічна пам'ять і шана Героям, які повертаються «На щиті», - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До обласного центру Волині сьогодні, 12 квітня, прибула гуманітарна місія «на щиті», якана війні Героїв.Про це інформує ВСН Зустрічали полеглих Герої у Піддубці на АЗС «KING OIL».Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.«Вічна пам'ять і шана Героям, які повертаються «На щиті», - йдеться у повідомленні.

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