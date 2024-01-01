До Луцька «на щиті» повернулися полеглі Герої

До Луцька «на щиті» повернулися полеглі Герої
До обласного центру Волині сьогодні, 12 квітня, прибула гуманітарна місія «на щиті», яка доставляє тіла полеглих на війні Героїв.

Про це інформує ВСН.

Зустрічали полеглих Герої у Піддубці на АЗС «KING OIL».

Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.

«Вічна пам'ять і шана Героям, які повертаються «На щиті», - йдеться у повідомленні.


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Теги: загиблі, війна
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