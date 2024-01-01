Естонія пропонує визнати Московський патріархат терористичною організацією
Сьогодні, 11:43
Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс пропонує визнати Московський патріархат терористичною організацією та заборонити його діяльність в країні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Postimees.
"З урахуванням наявного контексту, у мене як у міністра внутрішніх справ немає іншого вибору, крім як запропонувати Рійгікогу оголосити Московський патріархат організацією, яка підтримує тероризм у своїй діяльності", - зазначив Ляенеметс.
Він додав, що сьогодні Московський патріархат підпорядковується володимиру путіну, "який, по суті, керує терористичною діяльністю у світі".
Представник Естонської православної церкви Московського патріархату (ЕПЦ МП) ще 9 квітня заявив, що вони не перебувають у прямому підпорядкуванні московського патріарха і не можуть відповідати за висловлювання, що звучать у Москві, на підтримку війни Росії проти України.
Як пише видання, у такий спосіб місцева церква, по суті, відкинула вимогу Ляенеметса вийти з підпорядкування російського патріарха Кирила.
Ляенеметс зазначив, що це не вплине на парафіян, це не означає, що храми буде закрито, але зв’язки з Москвою будуть розірвані.
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Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Postimees.
"З урахуванням наявного контексту, у мене як у міністра внутрішніх справ немає іншого вибору, крім як запропонувати Рійгікогу оголосити Московський патріархат організацією, яка підтримує тероризм у своїй діяльності", - зазначив Ляенеметс.
Він додав, що сьогодні Московський патріархат підпорядковується володимиру путіну, "який, по суті, керує терористичною діяльністю у світі".
Представник Естонської православної церкви Московського патріархату (ЕПЦ МП) ще 9 квітня заявив, що вони не перебувають у прямому підпорядкуванні московського патріарха і не можуть відповідати за висловлювання, що звучать у Москві, на підтримку війни Росії проти України.
Як пише видання, у такий спосіб місцева церква, по суті, відкинула вимогу Ляенеметса вийти з підпорядкування російського патріарха Кирила.
Ляенеметс зазначив, що це не вплине на парафіян, це не означає, що храми буде закрито, але зв’язки з Москвою будуть розірвані.
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