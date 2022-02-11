В «Устилузі» затримали чоловіка, якого за крадіжку поліція розшукувала три роки



затримали громадянина України, котрий майже три роки перебував у розшуку.



Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.



37-річний мешканець Вінниці учора автобусом повертався з-за кордону через пункт пропуску «Устилуг». Під час перевірки його документів відбулося спрацювання бази даних прикордонників.



Інспектори з'ясували, що чоловіка розшукують правоохоронці за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України «Крадіжка».



Прикордонники поінформували ініціатора доручення та передали

правопорушника співробітникам поліції.

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