В «Устилузі» затримали чоловіка, якого за крадіжку поліція розшукувала три роки

В «Устилузі» затримали чоловіка, якого за крадіжку поліція розшукувала три роки
На українсько-польському кордоні прикордонники Волинського загону
затримали громадянина України, котрий майже три роки перебував у розшуку.

Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.

37-річний мешканець Вінниці учора автобусом повертався з-за кордону через пункт пропуску «Устилуг». Під час перевірки його документів відбулося спрацювання бази даних прикордонників.

Інспектори з'ясували, що чоловіка розшукують правоохоронці за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України «Крадіжка».
В «Устилузі» затримали чоловіка, якого за крадіжку поліція розшукувала три роки

Прикордонники поінформували ініціатора доручення та передали
правопорушника співробітникам поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, крадіжка, розшук, грабіжник, Устилуг
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
СБУ на Житомирщині викрила агента фсб, який вербував українських в’язнів
Сьогодні, 12:22
Україна повернула тіла ще 99 полеглих Героїв
Сьогодні, 12:11
В «Устилузі» затримали чоловіка, якого за крадіжку поліція розшукувала три роки
Сьогодні, 12:05
Естонія пропонує визнати Московський патріархат терористичною організацією
Сьогодні, 11:43
На Черкащині на ходу спалахнув електровоз
Сьогодні, 11:30
Схожі новини
На Волині розшукують грабіжника. ФОТО На Волині розшукують грабіжника. ФОТО
11 лютий, 2022, 14:55
Злодійку з Волині затримали в іншій області Злодійку з Волині затримали в іншій області
07 лютий, 2022, 21:01
Волинська поліція розшукує зловмисника. ФОТО Волинська поліція розшукує зловмисника. ФОТО
17 червень, 2021, 15:02
За крадіжку розшукують 52-річного волинянина За крадіжку розшукують 52-річного волинянина
31 серпень, 2020, 11:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
СБУ на Житомирщині викрила агента фсб, який вербував українських в’язнів
Сьогодні, 12:22
 0
Україна повернула тіла ще 99 полеглих Героїв
Сьогодні, 12:11
 0
В «Устилузі» затримали чоловіка, якого за крадіжку поліція розшукувала три роки
Сьогодні, 12:05
 0
Естонія пропонує визнати Московський патріархат терористичною організацією
Сьогодні, 11:43
 0
На Черкащині на ходу спалахнув електровоз
Сьогодні, 11:30
 0
Медіа
відео
1/8