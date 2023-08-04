Україна повернула тіла ще 99 полеглих Героїв

Україна повернула тіла ще 99 полеглих Героїв
В Україну повернули ще 99 полеглих оборонців.

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Зокрема, вдалося репатріювати 77 тіл оборонців, що воювали на Донецькому напрямку, 20 полеглих воїнів із Запорізького напрямку та двох Захисників із Харківського напрямку.

Полеглих повернули завдяки взаємодії співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з Об’єднаним центром СБУ, МВС України, Секретаріатом уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ЗС України (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України, іншими представниками структур Сектору безпеки та оборони України.

Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.

Після ідентифікації тіла наших оборонців передадуть родинам для гідного поховання.

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Теги: захисники, полеглі
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