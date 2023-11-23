Банда рекетирів тероризувала бізнес Волині і Прикарпаття

Банда рекетирів тероризувала бізнес Волині і Прикарпаття
Судитимуть групу вимагачів, які видавали себе за військових та «вибивали» кошти у підприємців Волині та Прикарпаття.

Про це у фейсбуці інформує Івано-Франківська обласна прокуратура.

Прокурори передали до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох осіб, які тероризували мешканців західних регіонів.

Слідством встановлено, що обвинувачені упродовж 2019-2023 років вимагали кошти у мешканців Прикарпаття та Волині. Двоє з них, позиціонуючи себе «кримінальними авторитетами», встановлювали та поширювали злочинний вплив. Спільники займались вимаганням неіснуючих боргів у підприємців та погрожували їм фізичною розправою.
Банда рекетирів тероризувала бізнес Волині і Прикарпаття

З початком воєнного стану окремі з них, використовуючи підроблені військові посвідчення, вимагали у жительки Волині 15 тис. доларів США, які нібито заборгував її чоловік. При цьому вони погрожували, що відправлять її сина в зону бойових дій.

У вересні 2023 року обвинувачені «вирішували» проблему із поверненням коштів за цивільно-правове зобов’язання місцевого підприємця. Погрожуючи насильством, вони «вибили» у чоловіка 150 тис. грн.

У ході контролю за вчиненням злочину у жовтні 2023 року правоохоронці затримали вимагачів, після передачі їм коштів.
Банда рекетирів тероризувала бізнес Волині і Прикарпаття

Двом з них інкриміновано вимагання та примушування до виконання цивільно-правових зобов’язань, їх спільникам - встановлення та поширення злочинного вплив, а також звернення за застосуванням такого впливу (ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 255-1, ч. 2 ст. 355, ч.1 ст. 255-3КК України).

Окрім того, двоє з них використовували підроблені документи для виїзду за кордон (ч.ч.1,4 ст. 358 КК України).

Трьом спільникам обрано запобіжний захід – тримання під вартою, четвертому, який звернувся за їх допомогою, обрано домашній арешт. Також за клопотанням прокурора накладено арешт на їх майно вартістю понад 1,6 млн грн.
Банда рекетирів тероризувала бізнес Волині і Прикарпаття

Досудове розслідування здійснювали слідчі ГУ Нацполіції в Івано-Франківській області, оперативний супровід - Управління СБУ в області та Івано-Франківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Розслідування завершено, справу передано до суду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: злочин, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Британія може передати Україні надсучасну лазерну зброю
Сьогодні, 13:14
Військовим «на нулі» 1 місяць служби враховуватимуть у вислугу за 3 місяці
Сьогодні, 13:00
Банда рекетирів тероризувала бізнес Волині і Прикарпаття
Сьогодні, 12:43
СБУ на Житомирщині викрила агента фсб, який вербував українських в’язнів
Сьогодні, 12:22
Україна повернула тіла ще 99 полеглих Героїв
Сьогодні, 12:11
Схожі новини
У селі Луцького району кислотою облили авто У селі Луцького району кислотою облили авто
23 листопад, 2023, 15:51
У банди, створеної волинським в’язнем, вилучили 1,5 мільйона У банди, створеної волинським в’язнем, вилучили 1,5 мільйона
15 листопад, 2023, 12:53
У луцькому гаражі організували підпільний спиртзавод У луцькому гаражі організували підпільний спиртзавод
30 жовтень, 2023, 15:25
Неповнолітній скоїв стрілянину в Луцьку Неповнолітній скоїв стрілянину в Луцьку
27 жовтень, 2023, 18:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські сапери вирушили на розмінування Донеччини
Сьогодні, 13:45
 0
Автівка врізалася у зупинку: на Волині в аварії загинув військовослужбовець
Сьогодні, 13:34
 0
Кличко передав бійцям бригади «Рубіж» пів тисячі FPV-дронів від киян
Сьогодні, 13:29
 0
Британія може передати Україні надсучасну лазерну зброю
Сьогодні, 13:14
 0
Військовим «на нулі» 1 місяць служби враховуватимуть у вислугу за 3 місяці
Сьогодні, 13:00
 0
Медіа
відео
1/8