Британія може передати Україні надсучасну лазерну зброю

Велика Британія розглядає можливість відправити Україні прототип, що призначений для збиття дронів і ракет.Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр із посиланням на The Telegraph.Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс хоче значно пришвидшити процес прийняття DragonFire на озброєння військ до 2027 року, але перед цим його можуть протестувати в Україні в бойових умовах. У майбутньому британції планують озброїти цими установками кораблі.Офіційно заявлено, що DragonFire бʼє прямим променем і може вражати на дальній відстані видимі цілі зі швидкістю світла. Точність системи описується як точкова — зброя може поцілити в монету номіналом £1 з кілометрової відстані. 10-секундний постріл за вартістю еквівалентний використанню звичайного обігрівача протягом години. Вартість такого пострілу не перевищує £10 (491 гривня).