Військовим «на нулі» 1 місяць служби враховуватимуть у вислугу за 3 місяці

Військовим «на нулі» 1 місяць служби враховуватимуть у вислугу за 3 місяці
Військовослужбовцям, які виконують бойові завдання на передовій, враховуватимуть у вислугу років 1 місяць служби за 3.

Відповідне положення передбачено в ухваленому парламентом законі про мобілізацію, пише Громадське.

«Під час безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів — один місяць служби за три місяці», — йдеться в проєкті закону.

Окрім цього, у «мотиваційному пакеті» для військовослужбовців є таке:

✔ можливість самостійно обрати підрозділ для тих, хто підпише контракт;

✔ додаткова відпустка та винагорода за знищення або захоплення озброєння чи техніки противника;

✔ час перебування у відпустках для догляду за дитиною зараховується до строку вислуги у військовому званні;

✔ щорічна основна відпустка надається частинами протягом календарного року, і основна безперервна частина становитиме не менш ніж 15 календарних днів;

✔ військовослужбовцям та їхнім дружинам/чоловікам не нараховуватимуться відсотки за користування кредитом, штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед банками та іншими організаціями, проте виняток становитимуть кредити на автомобілі та нерухомість;

✔ право протягом трьох місяців з дати укладення першого контракту отримати сертифікат на купівлю транспортного засобу розміром 150 тисяч гривень;

✔ у разі необхідності довготривалого лікування за кордоном буде можливість пройти військово-лікарську комісію дистанційно, а відповідна довідка ВЛК буде підставою для збереження грошового та матеріального забезпечення;

✔ додаткова відпустка 90 календарних днів без поділу на частини, за бажанням, після звільнення з полону зі збереженням грошового забезпечення;

✔ розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовця встановлюється на рівні 15 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що парламент 11 квітня ухвалив у другому читанні законопроєкт про мобілізацію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: мобілізація, законопроект
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Кличко передав бійцям бригади «Рубіж» пів тисячі FPV-дронів від киян
Сьогодні, 13:29
Британія може передати Україні надсучасну лазерну зброю
Сьогодні, 13:14
Військовим «на нулі» 1 місяць служби враховуватимуть у вислугу за 3 місяці
Сьогодні, 13:00
Банда рекетирів тероризувала бізнес Волині і Прикарпаття
Сьогодні, 12:43
СБУ на Житомирщині викрила агента фсб, який вербував українських в’язнів
Сьогодні, 12:22
Схожі новини
Законопроект про мобілізацію можуть винести на розгляд Ради 10 квітня Законопроект про мобілізацію можуть винести на розгляд Ради 10 квітня
05 квітень, 16:10
Демобілізація буде можлива після 36 місяців безперервної служби, – нардепи Комітету нацоборони Демобілізація буде можлива після 36 місяців безперервної служби, – нардепи Комітету нацоборони
27 березень, 15:47
В комітеті Ради думають, як перекрити схему ухиляння від мобілізації через догляд В комітеті Ради думають, як перекрити схему ухиляння від мобілізації через догляд
18 березень, 13:05
У владі розглядають два варіанти економічного бронювання від мобілізації У владі розглядають два варіанти економічного бронювання від мобілізації
14 лютий, 16:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські сапери вирушили на розмінування Донеччини
Сьогодні, 13:45
 0
Автівка врізалася у зупинку: на Волині в аварії загинув військовослужбовець
Сьогодні, 13:34
 0
Кличко передав бійцям бригади «Рубіж» пів тисячі FPV-дронів від киян
Сьогодні, 13:29
 0
Британія може передати Україні надсучасну лазерну зброю
Сьогодні, 13:14
 0
Військовим «на нулі» 1 місяць служби враховуватимуть у вислугу за 3 місяці
Сьогодні, 13:00
 0
Медіа
відео
1/8