Військовим «на нулі» 1 місяць служби враховуватимуть у вислугу за 3 місяці
Сьогодні, 13:00
Військовослужбовцям, які виконують бойові завдання на передовій, враховуватимуть у вислугу років 1 місяць служби за 3.
Відповідне положення передбачено в ухваленому парламентом законі про мобілізацію, пише Громадське.
«Під час безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів — один місяць служби за три місяці», — йдеться в проєкті закону.
Окрім цього, у «мотиваційному пакеті» для військовослужбовців є таке:
✔ можливість самостійно обрати підрозділ для тих, хто підпише контракт;
✔ додаткова відпустка та винагорода за знищення або захоплення озброєння чи техніки противника;
✔ час перебування у відпустках для догляду за дитиною зараховується до строку вислуги у військовому званні;
✔ щорічна основна відпустка надається частинами протягом календарного року, і основна безперервна частина становитиме не менш ніж 15 календарних днів;
✔ військовослужбовцям та їхнім дружинам/чоловікам не нараховуватимуться відсотки за користування кредитом, штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед банками та іншими організаціями, проте виняток становитимуть кредити на автомобілі та нерухомість;
✔ право протягом трьох місяців з дати укладення першого контракту отримати сертифікат на купівлю транспортного засобу розміром 150 тисяч гривень;
✔ у разі необхідності довготривалого лікування за кордоном буде можливість пройти військово-лікарську комісію дистанційно, а відповідна довідка ВЛК буде підставою для збереження грошового та матеріального забезпечення;
✔ додаткова відпустка 90 календарних днів без поділу на частини, за бажанням, після звільнення з полону зі збереженням грошового забезпечення;
✔ розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовця встановлюється на рівні 15 мільйонів гривень.
Нагадаємо, що парламент 11 квітня ухвалив у другому читанні законопроєкт про мобілізацію.
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Відповідне положення передбачено в ухваленому парламентом законі про мобілізацію, пише Громадське.
«Під час безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів — один місяць служби за три місяці», — йдеться в проєкті закону.
Окрім цього, у «мотиваційному пакеті» для військовослужбовців є таке:
✔ можливість самостійно обрати підрозділ для тих, хто підпише контракт;
✔ додаткова відпустка та винагорода за знищення або захоплення озброєння чи техніки противника;
✔ час перебування у відпустках для догляду за дитиною зараховується до строку вислуги у військовому званні;
✔ щорічна основна відпустка надається частинами протягом календарного року, і основна безперервна частина становитиме не менш ніж 15 календарних днів;
✔ військовослужбовцям та їхнім дружинам/чоловікам не нараховуватимуться відсотки за користування кредитом, штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед банками та іншими організаціями, проте виняток становитимуть кредити на автомобілі та нерухомість;
✔ право протягом трьох місяців з дати укладення першого контракту отримати сертифікат на купівлю транспортного засобу розміром 150 тисяч гривень;
✔ у разі необхідності довготривалого лікування за кордоном буде можливість пройти військово-лікарську комісію дистанційно, а відповідна довідка ВЛК буде підставою для збереження грошового та матеріального забезпечення;
✔ додаткова відпустка 90 календарних днів без поділу на частини, за бажанням, після звільнення з полону зі збереженням грошового забезпечення;
✔ розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовця встановлюється на рівні 15 мільйонів гривень.
Нагадаємо, що парламент 11 квітня ухвалив у другому читанні законопроєкт про мобілізацію.
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