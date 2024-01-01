Військовим «на нулі» 1 місяць служби враховуватимуть у вислугу за 3 місяці





Відповідне положення передбачено в ухваленому парламентом законі про мобілізацію, пише



«Під час безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів — один місяць служби за три місяці», — йдеться в проєкті закону.



Окрім цього, у «мотиваційному пакеті» для військовослужбовців є таке:



✔ можливість самостійно обрати підрозділ для тих, хто підпише контракт;



✔ додаткова відпустка та винагорода за знищення або захоплення озброєння чи техніки противника;



✔ час перебування у відпустках для догляду за дитиною зараховується до строку вислуги у військовому званні;



✔ щорічна основна відпустка надається частинами протягом календарного року, і основна безперервна частина становитиме не менш ніж 15 календарних днів;



✔ військовослужбовцям та їхнім дружинам/чоловікам не нараховуватимуться відсотки за користування кредитом, штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед банками та іншими організаціями, проте виняток становитимуть кредити на автомобілі та нерухомість;



✔ право протягом трьох місяців з дати укладення першого контракту отримати сертифікат на купівлю транспортного засобу розміром 150 тисяч гривень;



✔ у разі необхідності довготривалого лікування за кордоном буде можливість пройти військово-лікарську комісію дистанційно, а відповідна довідка ВЛК буде підставою для збереження грошового та матеріального забезпечення;



✔ додаткова відпустка 90 календарних днів без поділу на частини, за бажанням, після звільнення з полону зі збереженням грошового забезпечення;



✔ розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовця встановлюється на рівні 15 мільйонів гривень.



Нагадаємо, що парламент 11 квітня ухвалив у другому читанні законопроєкт про мобілізацію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовцям, які виконують бойові завдання на передовій, враховуватимуть у вислугу років 1 місяць служби за 3.Відповідне положення передбачено в ухваленому парламентом законі про мобілізацію, пише Громадське «Під час безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів — один місяць служби за три місяці», — йдеться в проєкті закону.✔ можливість самостійно обрати підрозділ для тих, хто підпише контракт;✔ додаткова відпустка та винагорода за знищення або захоплення озброєння чи техніки противника;✔ час перебування у відпустках для догляду за дитиною зараховується до строку вислуги у військовому званні;✔ щорічна основна відпустка надається частинами протягом календарного року, і основна безперервна частина становитиме не менш ніж 15 календарних днів;✔ військовослужбовцям та їхнім дружинам/чоловікам не нараховуватимуться відсотки за користування кредитом, штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед банками та іншими організаціями, проте виняток становитимуть кредити на автомобілі та нерухомість;✔ право протягом трьох місяців з дати укладення першого контракту отримати сертифікат на купівлю транспортного засобу розміром 150 тисяч гривень;✔ у разі необхідності довготривалого лікування за кордоном буде можливість пройти військово-лікарську комісію дистанційно, а відповідна довідка ВЛК буде підставою для збереження грошового та матеріального забезпечення;✔ додаткова відпустка 90 календарних днів без поділу на частини, за бажанням, після звільнення з полону зі збереженням грошового забезпечення;✔ розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовця встановлюється на рівні 15 мільйонів гривень.Нагадаємо, що парламент 11 квітня ухвалив у другому читанні

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію