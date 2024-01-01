На Черкащині на ходу спалахнув електровоз





Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.



Вчора у селі Сотники Корсунь-Шевченківської територіальної громади під час руху електровоза виникла пожежа у високовольтній камері локомотива.



Рятувальники ліквідували загорання, причина виникнення якого встановлюється.



Постраждалих немає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Черкаській області під час руху виникла пожежа електровоза. Рятувальники ліквідували займання.Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.Вчора у селі Сотники Корсунь-Шевченківської територіальної громади під час руху електровозау високовольтній камері локомотива.Рятувальники ліквідували загорання, причина виникнення якого встановлюється.Постраждалих немає.

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