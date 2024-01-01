На Черкащині на ходу спалахнув електровоз
Сьогодні, 11:30
У Черкаській області під час руху виникла пожежа електровоза. Рятувальники ліквідували займання.
Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.
Вчора у селі Сотники Корсунь-Шевченківської територіальної громади під час руху електровоза виникла пожежа у високовольтній камері локомотива.
Рятувальники ліквідували загорання, причина виникнення якого встановлюється.
Постраждалих немає.
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Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.
Вчора у селі Сотники Корсунь-Шевченківської територіальної громади під час руху електровоза виникла пожежа у високовольтній камері локомотива.
Рятувальники ліквідували загорання, причина виникнення якого встановлюється.
Постраждалих немає.
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