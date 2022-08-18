У Луцьку горів гараж. ФОТО
Сьогодні, 17:16
У Луцьку на вулиці Заводській 16 грудня сталася пожежа у двоповерховій будівлі приватного гаража.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
На місці події працювали 18 рятувальників, залучено 4 одиниць техніки. На гасіння пожежі подано три водяних стволи.
Пожежу в двоповерховій будівлі гаражу на території гаражного кооперативу в Луцьку на вул. Заводській локалізовано о 13:14.
Потерпілих чи травмованих немає.
Причина пожежі встановлюється.
На місці події працюють рятувальники, медики, поліція.
Час ліквідації пожежі о 13:31.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
На місці події працювали 18 рятувальників, залучено 4 одиниць техніки. На гасіння пожежі подано три водяних стволи.
Пожежу в двоповерховій будівлі гаражу на території гаражного кооперативу в Луцьку на вул. Заводській локалізовано о 13:14.
Потерпілих чи травмованих немає.
Причина пожежі встановлюється.
На місці події працюють рятувальники, медики, поліція.
Час ліквідації пожежі о 13:31.
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