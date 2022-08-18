У Луцьку горів гараж. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



На місці події працювали 18 рятувальників, залучено 4 одиниць техніки. На гасіння пожежі подано три водяних стволи.



Пожежу в двоповерховій будівлі гаражу на території гаражного кооперативу в Луцьку на вул. Заводській локалізовано о 13:14.



Потерпілих чи травмованих немає.



Причина пожежі встановлюється.



На місці події працюють рятувальники, медики, поліція.



Час ліквідації пожежі о 13:31.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на вулиці Заводській 16 грудня сталася пожежа у двоповерховій будівлі приватного гаража.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.На місці події працювали 18 рятувальників, залучено 4 одиниць техніки. На гасіння пожежі подано три водяних стволи.Пожежу в двоповерховій будівлі гаражу на території гаражного кооперативу в Луцьку на вул. Заводській локалізовано о 13:14.Потерпілих чи травмованих немає.Причина пожежі встановлюється.На місці події працюють рятувальники, медики, поліція.Час ліквідації пожежі о 13:31.

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