У Луцьку горів гараж. ФОТО

У Луцьку горів гараж. ФОТО
У Луцьку на вулиці Заводській 16 грудня сталася пожежа у двоповерховій будівлі приватного гаража.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

На місці події працювали 18 рятувальників, залучено 4 одиниць техніки. На гасіння пожежі подано три водяних стволи.

Пожежу в двоповерховій будівлі гаражу на території гаражного кооперативу в Луцьку на вул. Заводській локалізовано о 13:14.

Потерпілих чи травмованих немає.

Причина пожежі встановлюється.

На місці події працюють рятувальники, медики, поліція.

Час ліквідації пожежі о 13:31.
У Луцьку горів гараж. ФОТО
У Луцьку горів гараж. ФОТО
У Луцьку горів гараж. ФОТО
У Луцьку горів гараж. ФОТО
У Луцьку горів гараж. ФОТО

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Теги: Луцьк, пожежа, гараж
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