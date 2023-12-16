Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року, – CNN





Про це пише CNN з посиланням на "численних американських та європейських посадовців", пише



У публікації йдеться, що західні розвідувальні служби зараз підраховують, як довго Україна зможе протриматися без допомоги США і НАТО. За оцінкою одного військового високопосадовця США, йдеться про "місяці", причому в найгіршому сценарії йдеться про "значний відступ або навіть поразку" до літа 2024 року.



"Немає жодних гарантій успіху з нами, але вони точно зазнають поразки без нас", – сказав високопоставлений військовий чиновник США в розмові із CNN.



Найбільше занепокоєння на Заході викликає вплив відсутності допомоги на контрнаступ України на сході й півдні, де українські війська намагаються досягти значного прогресу, поки зі США все ще надходить військова підтримка.



"Якщо говорити про захоплення й утримання подальших територій, то важко уявити, як це може бути успішним без подальшої підтримки з боку США", – вважає один європейський дипломат.



За оцінками західних посадовців, без додаткової допомоги США в Україні спочатку закінчаться ракети великої дальності, потім ракети для протиповітряної оборони, а згодом артилерійські боєприпаси й ракети малої дальності, такі як протитанкові ракети Javelin і зенітні ракети Stinger.



Відсутність рішення щодо військової допомоги в Конгресі вже впливає на поле бою в Україні. За даними співрозмовників CNN, українські війська вже нормують боєприпаси, а РФ має перевагу в них у "п'ять-сім разів".



"Український військовий високопосадовець повідомив CNN, що українське командування вважає, що вплив на їхню вогневу міць призвів до додаткових втрат серед українських військовослужбовців", – йдеться в матеріалі.



Нагадаємо, що у Конгресі США, як відомо, понад два місяці застряг запит Білого дому на додаткове фінансування, який передбачає виділення загалом близько 61 мільярда доларів Україні – на військову та макрофінансову допомогу. Але цього тижня нижня палата Конгресу пішла на канікули, що унеможливлює ухвалення допомоги до нового року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Західні посадовці стурбовані перспективою відсутності рішення Конгресу США щодо фінансування військової допомоги Україні, побоюючись, що без неї та підтримки інших західних країн Київ може самостійно воювати лише кілька місяців.Про це пише CNN з посиланням на "численних американських та європейських посадовців", пише "Європейська правда" У публікації йдеться, що західні розвідувальні служби зараз підраховують, як довго Україна зможе протриматися без допомоги США і НАТО. За оцінкою одного військового високопосадовця США, йдеться про "місяці", причому в найгіршому сценарії йдеться про "значний відступ або навіть поразку" до літа 2024 року."Немає жодних гарантій успіху з нами, але вони точно зазнають поразки без нас", – сказав високопоставлений військовий чиновник США в розмові із CNN.Найбільше занепокоєння на Заході викликає вплив відсутності допомоги на контрнаступ України на сході й півдні, де українські війська намагаються досягти значного прогресу, поки зі США все ще надходить військова підтримка."Якщо говорити про захоплення й утримання подальших територій, то важко уявити, як це може бути успішним без подальшої підтримки з боку США", – вважає один європейський дипломат.За оцінками західних посадовців, без додаткової допомоги США в Україні спочатку закінчаться ракети великої дальності, потім ракети для протиповітряної оборони, а згодом артилерійські боєприпаси й ракети малої дальності, такі як протитанкові ракети Javelin і зенітні ракети Stinger.Відсутність рішення щодо військової допомоги в Конгресі вже впливає на поле бою в Україні. За даними співрозмовників CNN, українські війська вже нормують боєприпаси, а РФ має перевагу в них у "п'ять-сім разів"."Український військовий високопосадовець повідомив CNN, що українське командування вважає, що вплив на їхню вогневу міць призвів до додаткових втрат серед українських військовослужбовців", – йдеться в матеріалі.Нагадаємо, що у Конгресі США, як відомо, понад два місяці застряг запит Білого дому на додаткове фінансування, який передбачає виділення загалом близько 61 мільярда доларів Україні – на військову та макрофінансову допомогу. Але цього тижня нижня палата Конгресу пішла на канікули, що унеможливлює ухвалення допомоги до нового року.

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