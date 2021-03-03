В автомобілі волинянина виявили вбиту козулю
Сьогодні, 12:33
В автомобілі волинянина виявили вбиту козулю.
Про це повідомив Поліській лісовий офіс.
В автомобілі ковельчанина, якого під час нічного рейду зупинили працівники групи реагування філії «Любомльське лісове господарство», виявили вбиту тварину - самця козулі.
Встановити факт браконьєрства вдалося лише після залучення працівників поліції - чоловік не йшов на контакт і забороняв проводити огляд авто, на якому були сліди крові.
За фактом триває слідство. Встановлюються обставини та причетні.
У цьому випадку завдані збитки становлять 32 тис. грн.
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Про це повідомив Поліській лісовий офіс.
В автомобілі ковельчанина, якого під час нічного рейду зупинили працівники групи реагування філії «Любомльське лісове господарство», виявили вбиту тварину - самця козулі.
Встановити факт браконьєрства вдалося лише після залучення працівників поліції - чоловік не йшов на контакт і забороняв проводити огляд авто, на якому були сліди крові.
За фактом триває слідство. Встановлюються обставини та причетні.
У цьому випадку завдані збитки становлять 32 тис. грн.
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