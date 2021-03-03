В автомобілі волинянина виявили вбиту козулю





Про це повідомив Поліській лісовий офіс.



В автомобілі ковельчанина, якого під час нічного рейду зупинили працівники групи реагування філії «Любомльське лісове господарство», виявили вбиту тварину - самця козулі.



Встановити факт браконьєрства вдалося лише після залучення працівників поліції - чоловік не йшов на контакт і забороняв проводити огляд авто, на якому були сліди крові.



За фактом триває слідство. Встановлюються обставини та причетні.



У цьому випадку завдані збитки становлять 32 тис. грн.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В автомобілі волинянина виявили вбиту козулю.Про це повідомив Поліській лісовий офіс.В автомобілі ковельчанина, якого під час нічного рейду зупинили працівники групи реагування філії «Любомльське лісове господарство», виявили вбиту тварину - самця козулі.Встановити факт браконьєрства вдалося лише після залучення працівників поліції - чоловік не йшов на контакт і забороняв проводити огляд авто, на якому були сліди крові.За фактом триває слідство. Встановлюються обставини та причетні.У цьому випадку завдані збитки становлять 32 тис. грн.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію