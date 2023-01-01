У Польщі зник 20-річний хлопець з Волині. ФОТО

Вадим Карпомиз з села Кримне Ковельського району.



Про це у соцмережах Наталія Сікорська.



"Терміново потрібна допомога, шукаю сина. Останнє повідомлення від нього було в понеділок, 11 грудня. Ймовірно, він був у Челядзі з суботи до понеділка. Можливо, хтось бачив його в цьому місті або в околицях, зв'яжіться зі мною", - написала Наталя.



Прикмети:



– Був одягнений у чорну стегану куртку з капюшоном, темні спортивні штани та червоно-білі кросівки.



– Висота - приблизно 190 см.



– У нього були бинти на голові та кісточці лівої ноги.



Наталія зазначила, що буде вдячна кожному, хто має будь-яку інформацію про зниклого. Просить звертатися до найближчого підрозділу поліції у Польщі чи особисто до неї.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Польщі зник 20-річнийз села Кримне Ковельського району.Про це у соцмережах написала його мама"Терміново потрібна допомога, шукаю сина. Останнє повідомлення від нього було в понеділок, 11 грудня. Ймовірно, він був у Челядзі з суботи до понеділка. Можливо, хтось бачив його в цьому місті або в околицях, зв'яжіться зі мною", - написала Наталя.– Був одягнений у чорну стегану куртку з капюшоном, темні спортивні штани та червоно-білі кросівки.– Висота - приблизно 190 см.– У нього були бинти на голові та кісточці лівої ноги.Наталія зазначила, що буде вдячна кожному, хто має будь-яку інформацію про зниклого. Просить звертатися до найближчого підрозділу поліції у Польщі чи особисто до неї.

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