США та Велика Британія завдали масованого авіаудару по об'єктах хуситів у Ємені

США та Велика Британія завдали масованого авіаудару по об'єктах хуситів у Ємені
Збройні сили США та Великої Британії у ніч проти 12 січня завдали ударів по об’єктах хуситів у Ємені. Це сталося після численних атак цього угрупування на комерційні судна у Червоному морі.

Про це пише CNN з посиланням на неназваних американських чиновників, повідомляє Громадське.

Удари завдавалися з винищувачів і ракетами Tomahawk. Понад десяток цілей хуситів були вражені ракетами, випущеними з повітря, надводних і підводних платформ. Були атаковані радіолокаційні системи, місця для зберігання та запуску безпілотників, місця зберігання та запуску балістичних та крилатих ракет.

Відомо про удари по єменській столиці Сані та Худейді, портовому опорному пункту хуситів на Червоному морі, передає BBC.

Згодом президент США Джо Байден підтвердив «оборонні удари»по об'єктах у Ємені, цитує Sky News.

«Сьогодні, за моєю вказівкою, військові сили США разом зі Сполученим Королівством і за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади та Нідерландів успішно завдали ударів по ряду цілей у Ємені, які використовували хусити, щоб поставити під загрозу свободу судноплавства», — зазначив він.

І додав, що удари були відповіддю на «безпрецедентні атаки хуситів на міжнародні морські судна в Червоному морі». Понад 50 країн постраждали від 27 атак на міжнародне комерційне судноплавство, сказав Байден. Екіпажі з понад 20 країн зазнавали погроз або були взяті в заручники, наголосив президент США.

Також на авіаудари відреагував прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Він заявив, що його країна діяла в порядку самооборони.

Що передувало?

Рада безпеки ООН 10 січня схвалила резолюцію, яка вимагає від хуситів негайно припинити напади на судна та прямо засуджує їхнього постачальника зброї — Іран, пише AP.

Військово-морські сили Великої Британії та США 10 січня відбили найбільшу атаку єменських хуситів на судна в Червоному морі. Зокрема, збили понад 20 безпілотників.

Військовий корабель Великої Британії 17 грудня 2023 року збив ударний дрон у Червоному морі. Це був перший випадок за кілька десятиліть, коли Королівський флот вистрілив у повітряну ціль.

Майже 15% світової морської торгівлі проходить через Червоне море, яке з’єднується із Середземним морем Суецьким каналом і є найкоротшим судноплавним шляхом між Європою та Азією.

Є побоювання, що через напади хуситів ціни на паливо зростуть і ланцюги постачання будуть пошкоджені. Минулого місяця США оголосили операцію Prosperity Guardian задля розвʼязання проблем безпеки в Червоному морі.

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Теги: США, Велика Британія
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