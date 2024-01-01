Зеленського просять нагородити полеглого Героя з Волині

Розпочали збір підписів під петицією із закликом до президентаприсвоїти посмертно звання Герой України військовослужбовцю з ВолиніПро це йдеться у петиції на сайті глави держави.Петицію зареєструваласьогодні, 12 січня. «Карпік Валентин Адамович проявив не тільки відвагу та високий професіоналізм, але й безкорисливу самопожертву в ході захисту нашої країни. Його служба в умовах бойових дій від 2015 року є прикладом справжнього патріотизму та героїзму», - йдеться у тексті.Тому підписанти просять президента врахувати вагомий внесок Карпіка Валентина Адамовича у боротьбу за свободу та незалежність України та надати йому посмертне звання Героя України. Його подвиги повинні бути відзначені та визнані як символ невідступності та героїзму нашого народу.«Валентин Адамович був старший механік водій 2 самохідного артилерійського взводу 4 самохідної артилерійської батареї 2 самохідного артилерійського дивізіону бригадної артилерійської групи. 29.05.2022 рокувнаслідок бойового зіткнення та масованого артилерійського обстрілу поблизу смт. Врубівка, Попаснянського р-ну, Луганської області», - йдеться у петиції.Підтримати петицію можна за цим