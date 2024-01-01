Зеленського просять нагородити полеглого Героя з Волині
Сьогодні, 13:27
Розпочали збір підписів під петицією із закликом до президента Володимира Зеленського присвоїти посмертно звання Герой України військовослужбовцю з Волині Валентину Карпіку.
Про це йдеться у петиції на сайті глави держави.
Петицію зареєструвала Анна Балик сьогодні, 12 січня. «Карпік Валентин Адамович проявив не тільки відвагу та високий професіоналізм, але й безкорисливу самопожертву в ході захисту нашої країни. Його служба в умовах бойових дій від 2015 року є прикладом справжнього патріотизму та героїзму», - йдеться у тексті.
Тому підписанти просять президента врахувати вагомий внесок Карпіка Валентина Адамовича у боротьбу за свободу та незалежність України та надати йому посмертне звання Героя України. Його подвиги повинні бути відзначені та визнані як символ невідступності та героїзму нашого народу.
«Валентин Адамович був старший механік водій 2 самохідного артилерійського взводу 4 самохідної артилерійської батареї 2 самохідного артилерійського дивізіону бригадної артилерійської групи. 29.05.2022 року життя Героя обірвалося внаслідок бойового зіткнення та масованого артилерійського обстрілу поблизу смт. Врубівка, Попаснянського р-ну, Луганської області», - йдеться у петиції.
Підтримати петицію можна за цим посиланням.
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Про це йдеться у петиції на сайті глави держави.
Петицію зареєструвала Анна Балик сьогодні, 12 січня. «Карпік Валентин Адамович проявив не тільки відвагу та високий професіоналізм, але й безкорисливу самопожертву в ході захисту нашої країни. Його служба в умовах бойових дій від 2015 року є прикладом справжнього патріотизму та героїзму», - йдеться у тексті.
Тому підписанти просять президента врахувати вагомий внесок Карпіка Валентина Адамовича у боротьбу за свободу та незалежність України та надати йому посмертне звання Героя України. Його подвиги повинні бути відзначені та визнані як символ невідступності та героїзму нашого народу.
«Валентин Адамович був старший механік водій 2 самохідного артилерійського взводу 4 самохідної артилерійської батареї 2 самохідного артилерійського дивізіону бригадної артилерійської групи. 29.05.2022 року життя Героя обірвалося внаслідок бойового зіткнення та масованого артилерійського обстрілу поблизу смт. Врубівка, Попаснянського р-ну, Луганської області», - йдеться у петиції.
Підтримати петицію можна за цим посиланням.
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