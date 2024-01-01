Аварія в Луцьку: не розминулися два легковики

На проспекті Відродження у Луцьку сьогодні, 12 січня, трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легковиків.Про це інформує в телеграмі управління патрульної поліції Волинської області.Автопригода трапилася близько 08:00. На місце прибув екіпаж патрульних. Інспектори з’ясували, що водій автомобіля Opel, здійснюючи поворот ліворуч, не надав переваги у русі легковику марки Citroen, який рухався в зустрічному напрямку.Внаслідок цього і. Обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На щастя, ніхто не постраждав.На водія-винуватця патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.