Аварія в Луцьку: не розминулися два легковики

Аварія в Луцьку: не розминулися два легковики
На проспекті Відродження у Луцьку сьогодні, 12 січня, трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легковиків.

Про це інформує в телеграмі управління патрульної поліції Волинської області.

Автопригода трапилася близько 08:00. На місце прибув екіпаж патрульних. Інспектори з’ясували, що водій автомобіля Opel, здійснюючи поворот ліворуч, не надав переваги у русі легковику марки Citroen, який рухався в зустрічному напрямку.
Аварія в Луцьку: не розминулися два легковики

Внаслідок цього і відбулося зіткнення. Обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На щастя, ніхто не постраждав.
Аварія в Луцьку: не розминулися два легковики
Аварія в Луцьку: не розминулися два легковики

На водія-винуватця патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

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Теги: ДТП, Луцьк
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