Невідомі розстріляли командира російського Ту-95
Сьогодні, 15:24
У російському місті енґельс розстріляли командира екіпажу стратегічного бомбардувальника Ту-95 ― майора Олега Стєгачова.
Про це у телеграмі повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Цей пілот вкс рф народився 23 червня 1983 року, служив на авіабазі «енґельс» (в/ч 06987). Він безпосередньо причетний до нанесення ракетних ударів по цивільних об’єктах в Україні та вбивств наших людей.
«Внаслідок атаки олєґ стєґачьов зазнав вогнепальних поранень. Вижив чи ні — уточнюємо. Нагадуємо, що на всіх воєнних злочинців чекає розплата ― ми знаємо ваші імена, адреси, номери автомобілів, звичні маршрути і звички», - повідомила українська розвідка.
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Про це у телеграмі повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Цей пілот вкс рф народився 23 червня 1983 року, служив на авіабазі «енґельс» (в/ч 06987). Він безпосередньо причетний до нанесення ракетних ударів по цивільних об’єктах в Україні та вбивств наших людей.
«Внаслідок атаки олєґ стєґачьов зазнав вогнепальних поранень. Вижив чи ні — уточнюємо. Нагадуємо, що на всіх воєнних злочинців чекає розплата ― ми знаємо ваші імена, адреси, номери автомобілів, звичні маршрути і звички», - повідомила українська розвідка.
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