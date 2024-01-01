Невідомі розстріляли командира російського Ту-95

Невідомі розстріляли командира російського Ту-95
У російському місті енґельс розстріляли командира екіпажу стратегічного бомбардувальника Ту-95 ― майора Олега Стєгачова.

Про це у телеграмі повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Цей пілот вкс рф народився 23 червня 1983 року, служив на авіабазі «енґельс» (в/ч 06987). Він безпосередньо причетний до нанесення ракетних ударів по цивільних об’єктах в Україні та вбивств наших людей.
Невідомі розстріляли командира російського Ту-95
Невідомі розстріляли командира російського Ту-95

«Внаслідок атаки олєґ стєґачьов зазнав вогнепальних поранень. Вижив чи ні — уточнюємо. Нагадуємо, що на всіх воєнних злочинців чекає розплата ― ми знаємо ваші імена, адреси, номери автомобілів, звичні маршрути і звички», - повідомила українська розвідка.
Невідомі розстріляли командира російського Ту-95
Невідомі розстріляли командира російського Ту-95
Невідомі розстріляли командира російського Ту-95

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Теги: загиблі, війна
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