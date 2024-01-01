У Луцьку завтра прощатимуться із Героєм Олегом Сироватком

В обласному центрі Волині завтра, 4 лютого, відбудеться прощання з військовослужбовцемПро це у фейсбуці інформує Луцька міськрада.У неділю, 4 лютого, об 11:00 у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Сироватка Олега Євгенійовича (20.07.1981 року народження).Він був призваний на військову службу по мобілізації та зарахований до списків особового складу військової частини Державної прикордонної служби України на посаду інспектора прикордонної служби 3 категорії - помічника гранатометника третього відділення інспекторів прикордонної служби першої прикордонної застави першого відділу прикордонної служби (тип С) (на ББА) прикордонної комендатури швидкого реагування.Старший солдат Сироватко Олег Євгенійовичпід час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Авдіївка Донецької області.Поховають Олега Сироватка у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначили у муніципалітеті.