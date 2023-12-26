Поліція ідентифікувала 2 дітей, загиблих від ракетного удару на Донеччині
Сьогодні, 19:00
Поліцейські ідентифікували двох дітей, які загинули в Покровському районі Донеччини внаслідок обстрілу 6 січня.
Про це у телеграмі повідомляє МВС.
Слідчі та криміналісти продовжують досліджувати фрагменти тіл, які вилучили на місцях ракетного удару росії в Покровську та селі Рівне.
Вдалося встановити ще двох загиблих:
-у Рівному — 7-річного хлопчика.
- у Покровську — 14-річного хлопця.
Тоді жертвами атаки стали 11 людей, з них — 5 дітей. На сьогодні поліцейські ідентифікували 9 загиблих.
Залишається встановити ще 2 загиблих дітей — хлопчиків 9 та 16 років. Ідентифікація триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомляє МВС.
Слідчі та криміналісти продовжують досліджувати фрагменти тіл, які вилучили на місцях ракетного удару росії в Покровську та селі Рівне.
Вдалося встановити ще двох загиблих:
-у Рівному — 7-річного хлопчика.
- у Покровську — 14-річного хлопця.
Тоді жертвами атаки стали 11 людей, з них — 5 дітей. На сьогодні поліцейські ідентифікували 9 загиблих.
Залишається встановити ще 2 загиблих дітей — хлопчиків 9 та 16 років. Ідентифікація триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Поліція ідентифікувала 2 дітей, загиблих від ракетного удару на Донеччині
Сьогодні, 19:00
«На щиті»: до Луцька повернулися полеглі Герої
Сьогодні, 16:39