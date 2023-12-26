Поліція ідентифікувала 2 дітей, загиблих від ракетного удару на Донеччині

Поліцейські ідентифікували двох дітей, які загинули в Покровському районі ДонеччиниПро це у телеграмі повідомляє МВС.Слідчі та криміналісти продовжують досліджувати фрагменти тіл, які вилучили на місцях ракетного удару росії в Покровську та селі Рівне.Вдалося встановити ще двох загиблих:-у Рівному — 7-річного хлопчика.- у Покровську — 14-річного хлопця.Тоді жертвами атаки стали 11 людей, з них — 5 дітей. На сьогодні поліцейські ідентифікували 9 загиблих.Залишається встановити ще 2 загиблих дітей — хлопчиків 9 та 16 років. Ідентифікація триває.