Поліція ідентифікувала 2 дітей, загиблих від ракетного удару на Донеччині

Поліція ідентифікувала 2 дітей, загиблих від ракетного удару на Донеччині
Поліцейські ідентифікували двох дітей, які загинули в Покровському районі Донеччини внаслідок обстрілу 6 січня.

Про це у телеграмі повідомляє МВС.

Слідчі та криміналісти продовжують досліджувати фрагменти тіл, які вилучили на місцях ракетного удару росії в Покровську та селі Рівне.
Поліція ідентифікувала 2 дітей, загиблих від ракетного удару на Донеччині

Вдалося встановити ще двох загиблих:

-у Рівному — 7-річного хлопчика.
- у Покровську — 14-річного хлопця.
Поліція ідентифікувала 2 дітей, загиблих від ракетного удару на Донеччині

Тоді жертвами атаки стали 11 людей, з них — 5 дітей. На сьогодні поліцейські ідентифікували 9 загиблих.

Залишається встановити ще 2 загиблих дітей — хлопчиків 9 та 16 років. Ідентифікація триває.
Поліція ідентифікувала 2 дітей, загиблих від ракетного удару на Донеччині

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Теги: поліція, Україна
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