«Найтяжча дорога – на цвинтар до рідної дитини»: спогади батьків про загиблого на війні прикордонника з Волині

«Найтяжча дорога – на цвинтар до рідної дитини»: спогади батьків про загиблого на війні прикордонника з Волині
Рожищанин Юрій Франко пішов на війну добровольцем, загинув 37-річний боєць внаслідок артилерійського обстрілу поблизу Андріївки Донецької області торік у серпні.

Матір та батько полеглого прикордонника розповіли Суспільному про бойовий шлях сина.

Полишив роботу за кордоном, щоб захищати Україну
Коли почалася повномасштабна війна, Юрій працював будівельником за кордоном, був у Бангладеші, пригадує батько Іван Франко.

"Він там був до двох місяців і війна почалася. Він подзвонив і сказав: я не був боягузом, я приїду вас захищати. Ми ні слова не сказали, бо такий час, що треба обороняти країну. Він в нас був такий простий і зараз ми ним гордимося.

Зі слів Надії Франко, Юрій завжди любив дітей, але власних не мав, тісно спілкувався з племінником. Батькам перед війною розповів, що збирається одружитися.

Бойовий шлях Юрія Фрака

У війську Юрій Франко був кулеметником, каже батько, служив на прикордонному пункті "Чоп", згодом разом з побратимами виконував бойові завдання на Донеччині.

На Бахмутський напрямок боєць потрапляв тричі.

31 серпня 2023 року під час одного із боїв волинянин загинув, намагаючись врятувати поранених побратимів.
«Найтяжча дорога – на цвинтар до рідної дитини»: спогади батьків про загиблого на війні прикордонника з Волині

"Вже вони мали відходити, поранених забрали, а по рації передали, що друга підходить машина поранених забирати і теж напевно "влупили" по ній, передали, хто ближче рятуйте хлопців і він побіг... Бронежилет розплавився, рука обірвана...ені не віриться до цих пір, що його немає, здається, що він подзвонить, приїде", — каже Іван Франко.

Офіційно загибель прикордонника вдалося підтвердити лише через три дні, коли його тіло розшукали на полі бою.

Спогади про сина

Надія та Іван кажуть: часто навідуються на цвинтар. Їх син похований на Алеї Слави у Рожищі разом з іншими захисниками.
«Найтяжча дорога – на цвинтар до рідної дитини»: спогади батьків про загиблого на війні прикордонника з Волині

"Найтяжча дорога на усьому світі на цвинтар — до рідної дитини", — говорить Надія Франко.

У пам'ять про загиблого на війні сина батьки доглядають за псом Грішкою. Його Юрій передав їм з передової. Поранена тварина сама прибилася до прикордонників.

У день загибелі Юрія, говорить його мама, пес багато вив.
«Найтяжча дорога – на цвинтар до рідної дитини»: спогади батьків про загиблого на війні прикордонника з Волині

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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