На Волині рятувальники продовжують відкачувати воду із затоплених будинків

На Волині рятувальники продовжують відкачувати воду із затоплених будинків
Рятувальники продовжують відкачувати воду з приватних домоволодінь.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

3 лютого воду відпомповували рятувальники в селищі Голоби та Луцькому районі.

У Голобах працівники 21 ДПРП відкачували воду на декількох присадибних ділянках на вулиці Вокзальній.

А рятувальники 2 ДПРЧ викачали майже 250 кубометрів води з підвального приміщення житлового будинку та прибудинкової території на вулиці Володимирській у селі Великий Омеляник Луцького району.
На Волині рятувальники продовжують відкачувати воду із затоплених будинків
На Волині рятувальники продовжують відкачувати воду із затоплених будинків
На Волині рятувальники продовжують відкачувати воду із затоплених будинків
На Волині рятувальники продовжують відкачувати воду із затоплених будинків

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Теги: Рятувальники, вода, Волинь
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