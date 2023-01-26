На Волині рятувальники продовжують відкачувати воду із затоплених будинків





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



3 лютого воду відпомповували рятувальники в селищі Голоби та Луцькому районі.



У Голобах працівники 21 ДПРП відкачували воду на декількох присадибних ділянках на вулиці Вокзальній.



А рятувальники 2 ДПРЧ викачали майже 250 кубометрів води з підвального приміщення житлового будинку та прибудинкової території на вулиці Володимирській у селі Великий Омеляник Луцького району.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рятувальники продовжують відкачувати воду з приватних домоволодінь.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.3 лютого воду відпомповували рятувальники в селищі Голоби та Луцькому районі.У Голобах працівники 21 ДПРП відкачували воду на декількох присадибних ділянках на вулиці Вокзальній.А рятувальники 2 ДПРЧ викачали майже 250 кубометрів води з підвального приміщення житлового будинку та прибудинкової території на вулиці Володимирській у селі Великий Омеляник Луцького району.

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