На Волині рятувальники продовжують відкачувати воду із затоплених будинків
Сьогодні, 21:19
Рятувальники продовжують відкачувати воду з приватних домоволодінь.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
3 лютого воду відпомповували рятувальники в селищі Голоби та Луцькому районі.
У Голобах працівники 21 ДПРП відкачували воду на декількох присадибних ділянках на вулиці Вокзальній.
А рятувальники 2 ДПРЧ викачали майже 250 кубометрів води з підвального приміщення житлового будинку та прибудинкової території на вулиці Володимирській у селі Великий Омеляник Луцького району.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
3 лютого воду відпомповували рятувальники в селищі Голоби та Луцькому районі.
У Голобах працівники 21 ДПРП відкачували воду на декількох присадибних ділянках на вулиці Вокзальній.
А рятувальники 2 ДПРЧ викачали майже 250 кубометрів води з підвального приміщення житлового будинку та прибудинкової території на вулиці Володимирській у селі Великий Омеляник Луцького району.
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