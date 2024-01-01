На Волині попрощалися із загиблим Героєм Сергієм Семеновим

На Волині попрощалися із загиблим Героєм Сергієм Семеновим
На Волині попрощалися з Героєм Сергієм Семеновим.

Про це повідомили у Торчинській громаді.

"Після закінчення школи Сергій здобував фах юриста. Довгий час працював в Торчинському професійному ліцею юристконсулом.

Одружився. Одне за одним народилося двійко дітей: синочок та донечка. Треба було утримувати сім'ю. І Сергій поїхав за кордон на роботу. Мріяв дати достойну освіту своїм дітям, мріяв побудувати новий будинок…

Але все змінила війна... Повномасштабне вторгнення, яке розпочалося у день народження Сергія, 24 лютого.

В той час чоловік був у Польщі, здавалося б, у безпечному місці. Але щирий, відданий захисник повернувся з-за кордону, щоб мужньо та віддано боронити нашу свободу. І ціна нашого миру, на жаль, дуже висока.

Сергій Семенов з квітня 2022 року перестав виходити на зв'язок. Дружина Тетяна до останнього вірила, що Сергій у полоні. Щонеділі ходила до церкви, молилася, аби побачити свого коханого чоловіка живим… Але сталося найгірше… Підтвердили смерть Семенова Сергія, який загинув ще у квітні 2022 року від поранень, отриманих під час бойових дій на Харківщині.

Довга дорога до рідної хати…", - йдеться в повідомленні.
На Волині попрощалися із загиблим Героєм Сергієм Семеновим

1 лютого 2024 року відбулася заупокійна панахида за загиблим Героєм та громадське прощання.

В останню путь проводили загиблого зі сльозами на очах, скорботою та болем від непоправної втрати, з квітами та навколішки. Він боровся як Герой та помер як Герой.

Війна забрала життя відважного захисника, люблячого сина і брата, коханого чоловіка та батька, вірного друга, хорошого односельця.
На Волині попрощалися із загиблим Героєм Сергієм Семеновим

Теплими спогадами про Героя поділилася староста села Веселе Тетяна Торлупа:

- Надійний, дуже простий, хороший. Він був справжнім другом, мужньою, рішучою і водночас доброю, надзвичайно світлою людиною. Сергій понад усе любив і цінував сімʼю. Був прекрасним чоловіком і неймовірно турботливим батьком. У Героя залишились дружина, син та донька.
На Волині попрощалися із загиблим Героєм Сергієм Семеновим

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.

На Волині попрощалися із загиблим Героєм Сергієм Семеновим

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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