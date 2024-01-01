На Волині попрощалися із загиблим Героєм Сергієм Семеновим
Сьогодні, 22:32
На Волині попрощалися з Героєм Сергієм Семеновим.
Про це повідомили у Торчинській громаді.
"Після закінчення школи Сергій здобував фах юриста. Довгий час працював в Торчинському професійному ліцею юристконсулом.
Одружився. Одне за одним народилося двійко дітей: синочок та донечка. Треба було утримувати сім'ю. І Сергій поїхав за кордон на роботу. Мріяв дати достойну освіту своїм дітям, мріяв побудувати новий будинок…
Але все змінила війна... Повномасштабне вторгнення, яке розпочалося у день народження Сергія, 24 лютого.
В той час чоловік був у Польщі, здавалося б, у безпечному місці. Але щирий, відданий захисник повернувся з-за кордону, щоб мужньо та віддано боронити нашу свободу. І ціна нашого миру, на жаль, дуже висока.
Сергій Семенов з квітня 2022 року перестав виходити на зв'язок. Дружина Тетяна до останнього вірила, що Сергій у полоні. Щонеділі ходила до церкви, молилася, аби побачити свого коханого чоловіка живим… Але сталося найгірше… Підтвердили смерть Семенова Сергія, який загинув ще у квітні 2022 року від поранень, отриманих під час бойових дій на Харківщині.
Довга дорога до рідної хати…", - йдеться в повідомленні.
1 лютого 2024 року відбулася заупокійна панахида за загиблим Героєм та громадське прощання.
В останню путь проводили загиблого зі сльозами на очах, скорботою та болем від непоправної втрати, з квітами та навколішки. Він боровся як Герой та помер як Герой.
Війна забрала життя відважного захисника, люблячого сина і брата, коханого чоловіка та батька, вірного друга, хорошого односельця.
Теплими спогадами про Героя поділилася староста села Веселе Тетяна Торлупа:
- Надійний, дуже простий, хороший. Він був справжнім другом, мужньою, рішучою і водночас доброю, надзвичайно світлою людиною. Сергій понад усе любив і цінував сімʼю. Був прекрасним чоловіком і неймовірно турботливим батьком. У Героя залишились дружина, син та донька.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.
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Про це повідомили у Торчинській громаді.
"Після закінчення школи Сергій здобував фах юриста. Довгий час працював в Торчинському професійному ліцею юристконсулом.
Одружився. Одне за одним народилося двійко дітей: синочок та донечка. Треба було утримувати сім'ю. І Сергій поїхав за кордон на роботу. Мріяв дати достойну освіту своїм дітям, мріяв побудувати новий будинок…
Але все змінила війна... Повномасштабне вторгнення, яке розпочалося у день народження Сергія, 24 лютого.
В той час чоловік був у Польщі, здавалося б, у безпечному місці. Але щирий, відданий захисник повернувся з-за кордону, щоб мужньо та віддано боронити нашу свободу. І ціна нашого миру, на жаль, дуже висока.
Сергій Семенов з квітня 2022 року перестав виходити на зв'язок. Дружина Тетяна до останнього вірила, що Сергій у полоні. Щонеділі ходила до церкви, молилася, аби побачити свого коханого чоловіка живим… Але сталося найгірше… Підтвердили смерть Семенова Сергія, який загинув ще у квітні 2022 року від поранень, отриманих під час бойових дій на Харківщині.
Довга дорога до рідної хати…", - йдеться в повідомленні.
1 лютого 2024 року відбулася заупокійна панахида за загиблим Героєм та громадське прощання.
В останню путь проводили загиблого зі сльозами на очах, скорботою та болем від непоправної втрати, з квітами та навколішки. Він боровся як Герой та помер як Герой.
Війна забрала життя відважного захисника, люблячого сина і брата, коханого чоловіка та батька, вірного друга, хорошого односельця.
Теплими спогадами про Героя поділилася староста села Веселе Тетяна Торлупа:
- Надійний, дуже простий, хороший. Він був справжнім другом, мужньою, рішучою і водночас доброю, надзвичайно світлою людиною. Сергій понад усе любив і цінував сімʼю. Був прекрасним чоловіком і неймовірно турботливим батьком. У Героя залишились дружина, син та донька.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.
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Сьогодні, 22:32