На Волині попрощалися із загиблим Героєм Сергієм Семеновим

Сергієм Семеновим.



Про це



"Після закінчення школи Сергій здобував фах юриста. Довгий час працював в Торчинському професійному ліцею юристконсулом.



Одружився. Одне за одним народилося двійко дітей: синочок та донечка. Треба було утримувати сім'ю. І Сергій поїхав за кордон на роботу. Мріяв дати достойну освіту своїм дітям, мріяв побудувати новий будинок…



Але все змінила війна... Повномасштабне вторгнення, яке розпочалося у день народження Сергія, 24 лютого.



В той час чоловік був у Польщі, здавалося б, у безпечному місці. Але щирий, відданий захисник повернувся з-за кордону, щоб мужньо та віддано боронити нашу свободу. І ціна нашого миру, на жаль, дуже висока.



Сергій Семенов з квітня 2022 року перестав виходити на зв'язок. Дружина Тетяна до останнього вірила, що Сергій у полоні. Щонеділі ходила до церкви, молилася, аби побачити свого коханого чоловіка живим… Але сталося найгірше… Підтвердили смерть Семенова Сергія, який загинув ще у квітні 2022 року від поранень, отриманих під час бойових дій на Харківщині.



Довга дорога до рідної хати…", - йдеться в повідомленні.



1 лютого 2024 року відбулася заупокійна панахида за загиблим Героєм та громадське прощання.



В останню путь проводили загиблого зі сльозами на очах, скорботою та болем від непоправної втрати, з квітами та навколішки. Він боровся як Герой та помер як Герой.



Війна забрала життя відважного захисника, люблячого сина і брата, коханого чоловіка та батька, вірного друга, хорошого односельця.



Теплими спогадами про Героя поділилася староста села Веселе Тетяна Торлупа:



- Надійний, дуже простий, хороший. Він був справжнім другом, мужньою, рішучою і водночас доброю, надзвичайно світлою людиною. Сергій понад усе любив і цінував сімʼю. Був прекрасним чоловіком і неймовірно турботливим батьком. У Героя залишились дружина, син та донька.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині попрощалися з ГероємПро це повідомили у Торчинській громаді."Після закінчення школи Сергій здобував фах юриста. Довгий час працював в Торчинському професійному ліцею юристконсулом.Одружився. Одне за одним народилося двійко дітей: синочок та донечка. Треба було утримувати сім'ю. І Сергій поїхав за кордон на роботу. Мріяв дати достойну освіту своїм дітям, мріяв побудувати новий будинок…Але все змінила війна... Повномасштабне вторгнення, яке розпочалося у день народження Сергія, 24 лютого.В той час чоловік був у Польщі, здавалося б, у безпечному місці. Але щирий, відданий захисник повернувся з-за кордону, щоб мужньо та віддано боронити нашу свободу. І ціна нашого миру, на жаль, дуже висока.Сергій Семенов з квітня 2022 року перестав виходити на зв'язок. Дружина Тетяна до останнього вірила, що Сергій у полоні. Щонеділі ходила до церкви, молилася, аби побачити свого коханого чоловіка живим… Але сталося найгірше… Підтвердили смерть Семенова Сергія, який загинув ще у квітні 2022 року від поранень, отриманих під час бойових дій на Харківщині.Довга дорога до рідної хати…", - йдеться в повідомленні.1 лютого 2024 року відбулася заупокійна панахида за загиблим Героєм та громадське прощання.В останню путь проводили загиблого зі сльозами на очах, скорботою та болем від непоправної втрати, з квітами та навколішки. Він боровся як Герой та помер як Герой.Війна забрала життя відважного захисника, люблячого сина і брата, коханого чоловіка та батька, вірного друга, хорошого односельця.Теплими спогадами про Героя поділилася староста села Веселе- Надійний, дуже простий, хороший. Він був справжнім другом, мужньою, рішучою і водночас доброю, надзвичайно світлою людиною. Сергій понад усе любив і цінував сімʼю. Був прекрасним чоловіком і неймовірно турботливим батьком. У Героя залишились дружина, син та донька.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію