Лучанина посадили на 6 років за торгівлю канабісом





Відповідний вирок ухвалив Луцький міськрайонний суд, пишуть



З матеріалів справи відомо, що 26 лютого 2019 року в ході оперативної закупки на вулиці Конякіна Сергій С., перебуваючи у власному авто, збув легендованій особі наркотичний засіб канабіс за 300 гривень.



Окрім того, 28 серпня 2019 року за місцем проживання Сергія С. працівники поліції виявили та вилучили канабіс, який лучанин зберігав без мети збуту.



Дії обвинуваченого кваліфікували за ст.307 ч.2 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ст. 309 ч.2 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).



Однак під час розгляду справи Сергій С. визнав свою вину лише у зберіганні наркотичних речовин. Він зазначив, що дійсно зберігав за місцем проживання коноплю та насіння коноплі для риболовлі, мовляв риба краще клює на таку наживку. Також обвинувачений повідомив, що періодично й сам вживав коноплю. Він звернув увагу суду на те, що пройшов курс лікування від наркоманії.



Що ж до збуту наркотиків, то Сергій С. заперечив свою вину. Лучанин розповів, що дійсно зустрічався у своєму авто з братом однокласника. Однак канабіс він йому не продавав, а 300 гривень отримав за надані послуги таксиста. Обвинувачений акцентував, що в авто не розмовляв зі знайомим. Той лише передав йому 300 гривень та вийшов, натомість Сергій С. йому нічого не передавав. З його слів, брат однокласника помер, адже вживав наркотики, про що було відомо усім знайомим. Таким чином обвинувачений просив виправдати його за ч. 2 ст.307 КК України. Він також звернув увагу, що має на утриманні трьох малолітніх дітей, а також батьків з інвалідністю, яких він доглядає разом з дружиною.



Однак суд вважав, що докази, серед яких протоколи та відеозапис оперативної закупки, повністю доводять вину Сергія С. Доводи адвоката представники Феміди до уваги не взяли.



Врахувавши усі обставини справи, суд призначив Сергію С. покарання у виді шести років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку судили місцевого жителя, який торгував канабісом: попри те, що він не визнавав своєї вини, йому призначили покарання у виді шести років позбавлення волі.Відповідний вирок ухвалив Луцький міськрайонний суд, пишуть Волинські новини З матеріалів справи відомо, що 26 лютого 2019 року в ході оперативної закупки на вулиці Конякіна., перебуваючи у власному авто, збув легендованій особі наркотичний засіб канабіс за 300 гривень.Окрім того, 28 серпня 2019 року за місцем проживання Сергія С. працівники поліції виявили та вилучили канабіс, який лучанин зберігав без мети збуту.Дії обвинуваченого кваліфікували за ст.307 ч.2 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ст. 309 ч.2 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).Однак під час розгляду справи Сергій С. визнав свою вину лише у зберіганні наркотичних речовин. Він зазначив, що дійсно зберігав за місцем проживання коноплю та насіння коноплі для риболовлі, мовляв риба краще клює на таку наживку. Також обвинувачений повідомив, що періодично й сам вживав коноплю. Він звернув увагу суду на те, що пройшов курс лікування від наркоманії.Що ж до збуту наркотиків, то Сергій С. заперечив свою вину. Лучанин розповів, що дійсно зустрічався у своєму авто з братом однокласника. Однак канабіс він йому не продавав, а 300 гривень отримав за надані послуги таксиста. Обвинувачений акцентував, що в авто не розмовляв зі знайомим. Той лише передав йому 300 гривень та вийшов, натомість Сергій С. йому нічого не передавав. З його слів, брат однокласника помер, адже вживав наркотики, про що було відомо усім знайомим. Таким чином обвинувачений просив виправдати його за ч. 2 ст.307 КК України. Він також звернув увагу, що має на утриманні трьох малолітніх дітей, а також батьків з інвалідністю, яких він доглядає разом з дружиною.Однак суд вважав, що докази, серед яких протоколи та відеозапис оперативної закупки, повністю доводять вину Сергія С. Доводи адвоката представники Феміди до уваги не взяли.Врахувавши усі обставини справи, суд призначив Сергію С. покарання у виді шести років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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