Контрабандисти на Волині все частіше використовують дрони, - ДПСУ

Контрабандисти на Волині все частіше використовують дрони, - ДПСУ
Прикордонники Волині відмічають активізацію протиправної діяльності на українсько-польському кордоні, пов’язаної з незаконним переміщенням до Польщі підакцизних товарів та інших предметів з використанням безпілотних літальних апаратів.

Про це у фейсбуці повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Найбільш загрозливою є ділянка в межах Ковельського району, зокрема прикордоння Любомльщини, де окремі особи та протиправні групи не полишають спроб налагодити вказану протиправну діяльність.

Оперативниками прикордонного загону встановлено ряд осіб, причетних до переправлення безпілотниками тютюнових виробів до Польщі, та механізм вчинення останніми злочинних дій.
Контрабандисти на Волині все частіше використовують дрони, - ДПСУ

Прикро, що у час, коли військовослужбовці сил оборони України за допомогою дронів знищують ворога на фронті, протиправні елементи, маючи відповідні технічні навички, використовують ці технології для власного збагачення й заподіяння шкоди іміджу України перед європейськими партнерами. При цьому встановлені особи усіма можливими способами ухиляються від призову по мобілізації, ігнорують виклики до ТЦК та СП.
Контрабандисти на Волині все частіше використовують дрони, - ДПСУ

«Наголошуємо, що жодне протиправне діяння не залишиться поза увагою правоохоронців, а причетні до контрабандної діяльності відповідатимуть за свої протиправні дії перед судом. Будьмо свідомими громадянами своєї країни, робімо усе задля підтримки та допомоги нашим військовим, які щодня віддають життя у боротьбі за територіальну цілісність України», - зазначили прикордонники.
Контрабандисти на Волині все частіше використовують дрони, - ДПСУ

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Теги: кордон, Волинь
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