У селі на Волині загорівся житловий будинок





Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.



О 17:56 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Стара Гута Старовижівської громади Ковельського району.



На місце події прибули рятувальники 16 державної пожежно-рятувальної частини селища Стара Вижівка та працівники місцевої пожежної команди с. Смідин, які о 18:36 ліквідували загорання. Постраждалих немає.



Причина пожежі: недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.



Протягом минулої доби підрозділи служби 101 Волинської області ліквідували 1 пожежу та здійснили 2 виїзди на проведення аварійно-рятувальних робіт з ліквідації подій, пов’язаних із ускладненням погодних умов.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Стара Гута, що в Ковельському районі на Волині, вчора, 3 лютого трапилася пожежа у житловому будинку.Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.О 17:56 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення пров селі Стара Гута Старовижівської громади Ковельського району.На місце події прибули рятувальники 16 державної пожежно-рятувальної частини селища Стара Вижівка та працівники місцевої пожежної команди с. Смідин, які о 18:36 ліквідували загорання. Постраждалих немає.Причина пожежі: недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.Протягом минулої доби підрозділи служби 101 Волинської області ліквідували 1 пожежу та здійснили 2 виїзди на проведення аварійно-рятувальних робіт з ліквідації подій, пов’язаних із ускладненням погодних умов.

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