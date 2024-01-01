У селі на Волині загорівся житловий будинок

У селі на Волині загорівся житловий будинок
У селі Стара Гута, що в Ковельському районі на Волині, вчора, 3 лютого трапилася пожежа у житловому будинку.

Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.

О 17:56 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Стара Гута Старовижівської громади Ковельського району.

На місце події прибули рятувальники 16 державної пожежно-рятувальної частини селища Стара Вижівка та працівники місцевої пожежної команди с. Смідин, які о 18:36 ліквідували загорання. Постраждалих немає.

Причина пожежі: недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.

Протягом минулої доби підрозділи служби 101 Волинської області ліквідували 1 пожежу та здійснили 2 виїзди на проведення аварійно-рятувальних робіт з ліквідації подій, пов’язаних із ускладненням погодних умов.


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Теги: пожежа, Волинь
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