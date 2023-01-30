Прикордонники розповіли, в яких областях України активізувалися диверсійні групи ворога
Сьогодні, 11:23
Найбільшу активність російських диверсійно-розвідувальних груп прикордонники фіксують в Сумській області. Також ворожа активність диверсійно-розвідувальних груп фіксується в Харківській області.
Про це повідомив в ефірі телемарафону речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, пише УНІАН.
"На жаль, ситуація досить непроста. В першу чергу через обстріли, які росія щоденно продовжує наносити по території України. Загалом, тільки з початку цього місяця нашими прикордонними нарядами зафіксовано більше 1800 обстрілів, які здійснила Росія по території Чернігівщини, Харківщини, Сумщини. Найбільше припадає по Харківській області", - сказав він.
За його словами, на додачу до цього ворог активно намагається використовувати свої диверсійно-розвідувальні групи біля українського кордону.
"Ситуація практично незмінна. Найбільше таких спроб фіксується по сумському напрямку, але також є активність і по Харківщині. Менш активні ворожі ДРГ за останній період фіксуються саме по Чернігівські області", - сказав Демченко.
Крім того, він наголосив, що російські ДРГ – це загроза не лише силам оборони України, підрозділам, які охороняють і обороняють цей напрямок.
"Це і загроза мирним жителям. Вчора ворожа ДРГ поряд з кордоном розстріляла автомобіль, в якому їхали цивільні люди: чоловік і жінка. Вони загинули, на жаль", - додав речник ДПСУ.
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Про це повідомив в ефірі телемарафону речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, пише УНІАН.
"На жаль, ситуація досить непроста. В першу чергу через обстріли, які росія щоденно продовжує наносити по території України. Загалом, тільки з початку цього місяця нашими прикордонними нарядами зафіксовано більше 1800 обстрілів, які здійснила Росія по території Чернігівщини, Харківщини, Сумщини. Найбільше припадає по Харківській області", - сказав він.
За його словами, на додачу до цього ворог активно намагається використовувати свої диверсійно-розвідувальні групи біля українського кордону.
"Ситуація практично незмінна. Найбільше таких спроб фіксується по сумському напрямку, але також є активність і по Харківщині. Менш активні ворожі ДРГ за останній період фіксуються саме по Чернігівські області", - сказав Демченко.
Крім того, він наголосив, що російські ДРГ – це загроза не лише силам оборони України, підрозділам, які охороняють і обороняють цей напрямок.
"Це і загроза мирним жителям. Вчора ворожа ДРГ поряд з кордоном розстріляла автомобіль, в якому їхали цивільні люди: чоловік і жінка. Вони загинули, на жаль", - додав речник ДПСУ.
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