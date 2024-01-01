Хлопчик із Волині витратив всі свої заощадження на FPV-дрон для ЗСУ
Сьогодні, 13:16
Ковельчанин Павло Шумський навчається в сьомому класі у ліцеї №7. Нещодавно він вирішив усі свої зібрані кошти витратити на допомогу військовим.
Хлопець мав певну суму, а ще у різдвяно-новорічні свята наколядував трохи грошей, - повідомляє у фейсбуці Ковельська міськрада.
Про те, що він придбав FPV дрон для ЗСУ, розповіла його мама Наталя на своїй сторінці у фейсбуці: «Вже два роки триває війна. Дякуючи воїнам наш син не чує вибухів, не бачить руйнувань і смертей. Якось, дивлячись новини, він запропонував задонатити всі свої заощадження на придбання дрона. Не вагаючись, ми погодились з його рішенням».
Після цього допису посипались компліменти та слова захоплень на адресу Павла.
«Благородний вчинок! Щасливої долі тобі, Павле. Який уже дорослий», - Ірина Леус.
«Приклад для наслідування! От би усі батьки так правильно виховували своїх дітей! Дякую Павлу і батькам! Нехай «пташка» послужить», - Наталія Задорожня.
«Доросле рішення справжнього українського юнака. Нехай Україна буде мирною, щоб здійснилися всі його мрії», – Людмила Іващук.
«Молодці! Пишаємось вчинком Павлика і вашим вихованням!» – Людмила Стащук.
«Щира вдячність Павлику та вам, Наталіє Степанівно, за такий дарунок! Якщо є такі діти, таке продовження роду козаків, то Україні неодмінно бути!» – Світлана Яковініч.
Пані Наталя зазначає, що це було рішення сина, бо дуже багато родичів, друзів, кумів на тій клятій війні, а вони його просто підтримали. А з придбанням безпілотника допомогли священники Свято-Благовіщенського собору.
«І ось ця «пташка» вирушить у зону бойових дій рятувати життя хлопців із 100 Волинської бригади 54 батальйону. Один дрон - одне врятоване життя. Ми теж пишаємось тобою, Павло. Спасибі тобі за такий благородний вчинок», - зазначила вона.
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Хлопець мав певну суму, а ще у різдвяно-новорічні свята наколядував трохи грошей, - повідомляє у фейсбуці Ковельська міськрада.
Про те, що він придбав FPV дрон для ЗСУ, розповіла його мама Наталя на своїй сторінці у фейсбуці: «Вже два роки триває війна. Дякуючи воїнам наш син не чує вибухів, не бачить руйнувань і смертей. Якось, дивлячись новини, він запропонував задонатити всі свої заощадження на придбання дрона. Не вагаючись, ми погодились з його рішенням».
Після цього допису посипались компліменти та слова захоплень на адресу Павла.
«Благородний вчинок! Щасливої долі тобі, Павле. Який уже дорослий», - Ірина Леус.
«Приклад для наслідування! От би усі батьки так правильно виховували своїх дітей! Дякую Павлу і батькам! Нехай «пташка» послужить», - Наталія Задорожня.
«Доросле рішення справжнього українського юнака. Нехай Україна буде мирною, щоб здійснилися всі його мрії», – Людмила Іващук.
«Молодці! Пишаємось вчинком Павлика і вашим вихованням!» – Людмила Стащук.
«Щира вдячність Павлику та вам, Наталіє Степанівно, за такий дарунок! Якщо є такі діти, таке продовження роду козаків, то Україні неодмінно бути!» – Світлана Яковініч.
Пані Наталя зазначає, що це було рішення сина, бо дуже багато родичів, друзів, кумів на тій клятій війні, а вони його просто підтримали. А з придбанням безпілотника допомогли священники Свято-Благовіщенського собору.
«І ось ця «пташка» вирушить у зону бойових дій рятувати життя хлопців із 100 Волинської бригади 54 батальйону. Один дрон - одне врятоване життя. Ми теж пишаємось тобою, Павло. Спасибі тобі за такий благородний вчинок», - зазначила вона.
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