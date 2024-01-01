Хлопчик із Волині витратив всі свої заощадження на FPV-дрон для ЗСУ

Ковельчаниннавчається в сьомому класі у ліцеї №7. Нещодавно він вирішив усі свої зібрані кошти витратити на допомогу військовим.Хлопець мав певну суму, а ще у різдвяно-новорічні свята наколядував трохи грошей, - повідомляє у фейсбуці Ковельська міськрада.Про те, що він придбав FPV дрон для ЗСУ, розповіла його мамана своїй сторінці у фейсбуці: «Вже два роки триває війна. Дякуючи воїнам наш син не чує вибухів, не бачить руйнувань і смертей. Якось, дивлячись новини, він запропонував задонатити всі свої заощадження на придбання дрона. Не вагаючись, ми погодились з його рішенням».Після цього допису посипались компліменти та слова захоплень на адресу Павла.Пані Наталя зазначає, що це було рішення сина, бо дуже багато родичів, друзів, кумів на тій клятій війні, а вони його просто підтримали. А з придбанням безпілотника допомогли священники Свято-Благовіщенського собору.«І ось ця «пташка» вирушить у зону бойових дій рятувати життя хлопців із 100 Волинської бригади 54 батальйону. Один дрон - одне врятоване життя. Ми теж пишаємось тобою, Павло. Спасибі тобі за такий благородний вчинок», - зазначила вона.