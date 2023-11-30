У Луцьку 18 багатоповерхівок тимчасово залишились без тепла





Про це



"У зв’язку із початком робіт із ліквідації витоку на тепловій мережі поблизу житлового будинку на проспекті Соборності, 13, подачу тепла тимчасово припинено для споживачів центральних теплових пунктів на просп. Соборності, 19б та 20д.



Загалом через витік без опалення залишилися мешканці 18 багатоповерхівок на проспекті Соборності та вулиці Кравчука.



Роботи із заміни аварійної ділянки трубопроводу діаметром 133 мм буде виконано впродовж дня, після чого опалення буде відновлено для усіх споживачів", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що отримати інформацію щодо усіх аварійних ситуацій цілодобово можна за телефоном Центрального диспетчерського пункту 0 800 21 55 21.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку мешканці 18 багатоповерхівок залишились без опалення.Про це повідомили у державному комунальному підприємстві "Луцьктепло"."У зв’язку із початком робіт із ліквідації витоку на тепловій мережі поблизу житлового будинку на проспекті Соборності, 13, подачу тепла тимчасово припинено для споживачів центральних теплових пунктів на просп. Соборності, 19б та 20д.Загалом через витік без опалення залишилися мешканці 18 багатоповерхівок на проспекті Соборності та вулиці Кравчука.Роботи із заміни аварійної ділянки трубопроводу діаметром 133 мм буде виконано впродовж дня, після чого опалення буде відновлено для усіх споживачів", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що отримати інформацію щодо усіх аварійних ситуацій цілодобово можна за телефоном Центрального диспетчерського пункту 0 800 21 55 21.

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