На Волині у багнюці застрягла «швидка» із хворою дитиною
Сьогодні, 10:00
Сьогодні вночі о 03:48 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Брідки Старовижівської громади Ковельського району автомобіль швидкої допомоги їхав з виклику, зʼїхав на узбіччя та застряг у багнюці.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Працівники 16-ї державної пожежно-рятувальної частини селища Стара Вижівка за допомогою спецтранспорту відбуксирували транспортний засіб на проїжджу частину дороги.
Карета швидкої допомоги з дитиною, яка потребувала допомоги, продовжила рух до медичного закладу.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Працівники 16-ї державної пожежно-рятувальної частини селища Стара Вижівка за допомогою спецтранспорту відбуксирували транспортний засіб на проїжджу частину дороги.
Карета швидкої допомоги з дитиною, яка потребувала допомоги, продовжила рух до медичного закладу.
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