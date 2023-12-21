На Волині у багнюці застрягла «швидка» із хворою дитиною

На Волині у багнюці застрягла «швидка» із хворою дитиною
Сьогодні вночі о 03:48 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Брідки Старовижівської громади Ковельського району автомобіль швидкої допомоги їхав з виклику, зʼїхав на узбіччя та застряг у багнюці.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Працівники 16-ї державної пожежно-рятувальної частини селища Стара Вижівка за допомогою спецтранспорту відбуксирували транспортний засіб на проїжджу частину дороги.

Карета швидкої допомоги з дитиною, яка потребувала допомоги, продовжила рух до медичного закладу.
На Волині у багнюці застрягла «швидка» із хворою дитиною

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Теги: Волинь, швидка, рятувальники
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