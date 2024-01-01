За добу українські захисники ліквідували понад 800 окупантів

За добу українські захисники ліквідували понад 800 окупантів
З початку повномасштабного вторгнення росія втратила близько 389560 вояк.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.02.24 орієнтовно склали:

– особового складу ‒ близько 389560 (+810) осіб,

– танків ‒ 6348 (+5) од,

– бойових броньованих машин ‒ 11822 (+4) од,

– артилерійських систем – 9349 (+18) од,

– РСЗВ – 979 (+0) од,

– засоби ППО ‒ 664 (+1) од,

– літаків – 332 (+0) од,

– гелікоптерів – 324 (+0) од,

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7173 (+0),

– крилаті ракети ‒ 1848 (+0),

– кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,

– підводні човни ‒ 1 (+0) од,

– автомобільної техніки та автоцистерн– 12412 (+19) од,

– спеціальна техніка ‒ 1486 (+7).

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Теги: Росія, Україна, війна, втрати ворога
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