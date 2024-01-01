За добу українські захисники ліквідували понад 800 окупантів





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.02.24 орієнтовно склали:



– особового складу ‒ близько 389560 (+810) осіб,



– танків ‒ 6348 (+5) од,



– бойових броньованих машин ‒ 11822 (+4) од,



– артилерійських систем – 9349 (+18) од,



– РСЗВ – 979 (+0) од,



– засоби ППО ‒ 664 (+1) од,



– літаків – 332 (+0) од,



– гелікоптерів – 324 (+0) од,



– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7173 (+0),



– крилаті ракети ‒ 1848 (+0),



– кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,



– підводні човни ‒ 1 (+0) од,



– автомобільної техніки та автоцистерн– 12412 (+19) од,



– спеціальна техніка ‒ 1486 (+7).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З початку повномасштабного вторгнення росія втратила близько 389560 вояк.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.– особового складу ‒ близько 389560 (+810) осіб,– танків ‒ 6348 (+5) од,– бойових броньованих машин ‒ 11822 (+4) од,– артилерійських систем – 9349 (+18) од,– РСЗВ – 979 (+0) од,– засоби ППО ‒ 664 (+1) од,– літаків – 332 (+0) од,– гелікоптерів – 324 (+0) од,– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7173 (+0),– крилаті ракети ‒ 1848 (+0),– кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,– підводні човни ‒ 1 (+0) од,– автомобільної техніки та автоцистерн– 12412 (+19) од,– спеціальна техніка ‒ 1486 (+7).

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