За добу українські захисники ліквідували понад 800 окупантів
Сьогодні, 09:39
З початку повномасштабного вторгнення росія втратила близько 389560 вояк.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.02.24 орієнтовно склали:
– особового складу ‒ близько 389560 (+810) осіб,
– танків ‒ 6348 (+5) од,
– бойових броньованих машин ‒ 11822 (+4) од,
– артилерійських систем – 9349 (+18) од,
– РСЗВ – 979 (+0) од,
– засоби ППО ‒ 664 (+1) од,
– літаків – 332 (+0) од,
– гелікоптерів – 324 (+0) од,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7173 (+0),
– крилаті ракети ‒ 1848 (+0),
– кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,
– підводні човни ‒ 1 (+0) од,
– автомобільної техніки та автоцистерн– 12412 (+19) од,
– спеціальна техніка ‒ 1486 (+7).
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.02.24 орієнтовно склали:
– особового складу ‒ близько 389560 (+810) осіб,
– танків ‒ 6348 (+5) од,
– бойових броньованих машин ‒ 11822 (+4) од,
– артилерійських систем – 9349 (+18) од,
– РСЗВ – 979 (+0) од,
– засоби ППО ‒ 664 (+1) од,
– літаків – 332 (+0) од,
– гелікоптерів – 324 (+0) од,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7173 (+0),
– крилаті ракети ‒ 1848 (+0),
– кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,
– підводні човни ‒ 1 (+0) од,
– автомобільної техніки та автоцистерн– 12412 (+19) од,
– спеціальна техніка ‒ 1486 (+7).
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